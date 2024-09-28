Аятолла Хаменеи настаивает на том, чтобы рассматривать Хезболлу как непобедимую силу.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи считает ливанскую шиитскую организацию «Хезболла» несокрушимой. "Арrogantные сионисты (израильтяне) должны признать свою неспособность подорвать прочный фундамент «Хезболлы» как главы фронта сопротивления", - заявил Хаменеи, выступая через иранское информационное агентство ИРНА. Он призвал всю мусульманскую общину поддержать Ливан и «Хезболлу» в их борьбе против Израиля, но не раскрыл следующих шагов Ирана.

Хаменеи упомянул трагическую резню невинных людей в Ливане как еще одно доказательство "слепой и опрометчивой" стратегии израильского руководства. Он промолчал об утверждении Израиля о смерти лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы, которое впоследствии опровергло само движение. Опозиция Ирана Израилю включает не только «Хезболлу» в Ливане, но также «Хамас» в Газе, хутитов в Йемене и ополчения в Ираке и Сирии - всех членов коалиции сопротивления Ирана.

Источники, близкие к ситуации, сообщают, что Хаменеи переместился в безопасное место. Кроме того, как сообщает Reuters со ссылкой на двух чиновников, информированных иранским правительством в Тегеране, введены усиленные меры безопасности. Иран ведет постоянный диалог с «Хезболлой» и другими региональными силами для планирования последующих действий.

Глава Корпуса стражей исламской революции, учитывая ситуацию, вновь подтвердил поддержку Ирана «Хезболле», заявив: "Мы продолжим поддерживать «Хезболлу» в их борьбе против любой агрессии". Хаменеи, как лидер Ирана, также обвинил Израиль в использовании "слепой и опрометчивой" стратегии, ссылаясь на трагические инциденты в Ливане.

Читайте также: