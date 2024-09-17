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Агрессивные птичьи формирования заставляют ВВС НАТО реагировать.

 and  Christian Meier
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Латвия в настоящее время полагается на своих альянсов по НАТО для обеспечения ПВО, так как у неё...
Латвия в настоящее время полагается на своих альянсов по НАТО для обеспечения ПВО, так как у неё нет своих боевых самолётов, проблема, существующая с 2004 года.

Агрессивные птичьи формирования заставляют ВВС НАТО реагировать.

В полдень военные Latvia сообщают о неизвестном воздушном явлении. Самолеты НАТО отправлены на поиски, но ничего не находят. Позже выясняется: скорее всего, это была перелет птиц через границу из Белоруссии.

Согласно Leta, национальному информационному агентству, и заявлению ВВС, неизвестный объект приближался к границе Latvia со стороны восточного Краславского района вчера. После первоначального волнения оказалось, что загадочный объект был всего лишь группой перелетных птиц.

До этого открытия Министерство обороны в Риге сообщало о появлении неизвестного летящего объекта. В ответ, НАТО-овские самолеты, базирующиеся в Льеварде, были отправлены для мониторинга ситуации. К сожалению, они ничего необычного не обнаружили.

Как союзники по ЕС и НАТО, Эстония и Литва не имеют своих боевых самолетов. Поэтому НАТО взяло на себя обязательство по охране воздушного пространства Балтии на ротации с 2004 года. В настоящее время ответственность лежит на Германских вооруженных силах, которые разместили Eurofighters в Льеварде именно для этой цели.

Еще одно событие в короткой последовательности

Решение активировать НАТО-овские самолеты основано на первоначальной неопределенности природы неизвестного летящего объекта. Министр обороны Андрис Спрудс подтвердил это на пресс-конференции после заседания правительства. Он подчеркнул, что Latvia, расположенная на границе с Россией, уязвима для гибридных угроз войны.

Ранее, 7 сентября, подозрительный российский дрон летел из Белоруссии в направлении Latvia и разбился недалеко от Гаигалавы, недалеко от Резекне - примерно в 90 километрах от границы. Устройство содержало взрывное устройство, которое было обезврежено после его обнаружения.

Министерство обороны в Риге сообщило, что следующий неизвестный объект приближался к границе Latvia. Несмотря на отправку НАТО-овских самолетов, они ничего необычного не обнаружили.

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