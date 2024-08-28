- Агрессивные казуары беспокоят туристов в Австралии

В популярном кемпинговом месте в Квинсленде, Австралия, двое наглых казуаров вызвали тревогу у чиновников. Эти бескрылые существа, известные как Casuarius casuarius, подходят к отдыхающим в Мюррей-Фолс в национальном парке Гиррамай, даже крадут еду прямо из их рук и тарелок, как сообщает офицеру по дикой природе Алексу Дичбалису австралийскому новостному outlets ABC.

"Мы заметили, что эти птицы действуют парой, бродят по кемпингу, ищут легкую еду", - сказал он. Это поведение указывает на то, что эти южные казуары научились воспринимать людей как постоянный источник пищи, что может иметь серьезные последствия.

Они вооружены смертоносными когтями

Хотя южные казуары редко нападают на людей, они могут нанести потенциально смертельные травмы, особенно для детей. Хотя они не агрессивны по своей природе, они могут атаковать в защитной реакции, если почувствуют угрозу, утверждает эколог Питер Валентайн из Джеймса Кука Университета. "У этих птиц на ногах есть высокоразвитый коготь, действующий как проникающее оружие, способное пронзать человеческую кожу на расстоянии".

Кормление казуаров незаконно в Квинсленде и может обойтись в штраф до примерно AU$6,400 (€3,900). "Важно, чтобы эти птицы оставались в своей естественной среде обитания, питаясь настоящими тропическими фруктами", - повторил Дичбалис. Эти птицы часто оставляют семена нетронутыми, что вносит значительный вклад в восстановление тропического леса. "На самом деле, они предпочитают тропические фрукты жареным сосискам", - заключил офицер по дикой природе.

Южный казуар является третьим по величине птицей в мире после страуса и эму. Взрослые могут вырасти до 1,70 метров в высоту и весить около 70 килограммов. Они отличаются своим шлемоподобным костным гребнем на голове, сине-зеленой головой и шеей, и их грозными, кинжалообразными когтями.

Посетителям кемпинга следует быть осторожными с поведением этих птиц, так как они начали воспринимать людей как потенциальный источник пищи. В противном случае, их смертоносные когти, способные пронзать человеческую кожу, могут привести к серьезным травмам, особенно для детей.

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