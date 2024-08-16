- Агилера: "Вы хотите защитить детей от мира"

Американская певица Кристина Агилера (43) стремится оградить своих детей от неприятных переживаний. "Я так люблю своего сына и дочь, и хочешь защитить их от мира", - сказала "Певица в бутылке", у которой есть 16-летний сын и 10-летняя дочь, журналу Glamour.

Сама она "видела так много" в столь юном возрасте, объяснила musician. Агилера стала звездой в подростковом возрасте и подвергалась ранним публичным суждениям, которые часто концентрировались на ее теле. Сейчас, когда ее дети переходят в подростковый возраст, "кажется, что ты проходишь через все это снова", - сказала она.

Однако она также понимает, что ее дети "нуждаются в том, чтобы учиться на своих уроках", - сказала Агилера. "Они будут принимать свои собственные решения и совершать ошибки, которые помогут им определить, кем они хотят быть".

Агилера верит, что ее дети должны испытывать жизнь и учиться на своих ошибках, как она делала в юном возрасте. Несмотря на желание защитить свою семью от отрицательных переживаний, она признает важность того, чтобы дать им расти и принимать собственные решения.

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