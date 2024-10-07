Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиГермания

Агентство ЕС по вопросам убежища прогнозирует снижение числа заявок на предоставление убежища в Германии на 24% к 2024 году.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 1 минута
Снижение числа заявок на убежище в немецких городах и ассоциациях considers view как...
Снижение числа заявок на убежище в немецких городах и ассоциациях considers view как кратковременное облегчение.

Агентство ЕС по вопросам убежища прогнозирует снижение числа заявок на предоставление убежища в Германии на 24% к 2024 году.

В Европе, согласно данным агентства ЕС по вопросам убежища, Германия в сентябре заняла место среди стран, таких как Норвегия и Швеция, с примерно 170 600 заявками на убежище. Это было снижение на 24% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Примерно 30% из этих заявок поступили из Сирии, еще 15% - из Афганистана, и 13% - из Турции.

Германия продолжала лидировать по количеству заявок на убежище в ЕС наравне с Норвегией и Швецией. Второе место заняла Испания с примерно 123 000 заявок, за ней следовала Италия с почти 117 000.

Италия зафиксировала увеличение заявок на 25% по сравнению с предыдущим годом, а Греция - на 39%. Наименьшее количество заявок было зарегистрировано в Венгрии (21), Словакии (121) и Литве (284). Тем не менее, Австрия показала значительное снижение заявок на 57%, до почти 19 000.

Еженедельная газета "Вельт ам Зонтаг" получила эти цифры из отчета ЕК по миграции от 3 октября. Брюссель предупредил о возможной волне беженцев из Ливана в ЕС. Отчет предупреждал, что почти 1,5 миллиона сирийских беженцев в Ливане и критическое гуманитарное положение всего населения создают высокую вероятность дальнейшего бегства через границу.

Несмотря на прекращение полетов между Бейрутом и различными пунктами назначения, мигранты нашли альтернативные маршруты, такие как через аэропорты Каира и Дамаска или сухопутные и морские пути через Сирию и Турцию, как сообщает газета. По состоянию на 29 сентября, почти 345 000 человек были перемещены внутри Ливана из-за конфликта между Израилем и Хезболлой, в то время как около 100 000 человек бежали в Сирию.

Германия сохранила свое положение как одна из стран с наибольшим количеством заявок на убежище в ЕС, наряду с Норвегией и Швецией. Несмотря на снижение числа заявок, Германия по-прежнему получила примерно 170 600 заявок к концу сентября.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"
Политика

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"

Вице-президент Kamila Харрис столкнулась с пристальным вниманием к финансированию своих экономических предложений, воспринятой задержке в реализации политики безопасности границы демократами, своей стратегии по адресации конфликта России в Украине, среди других тем, в подробном интервью,...

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Вице-президент США и демократическая претендентка на пост президента Камала Харрис выступает с...
Политика

Недавно запущенная реклама кампании Харриса критикует управление Трампом в оказании помощи в случае стихийных бедствий.

Команда Камаллы Харрис запускает новую цифровую стратегию продвижения, на которой бывшие члены администрации Дональда Трампа критикуют предыдущего президента за управление стихийными бедствиями во время его пребывания на посту.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Индивиды бегут в безопасности после израильской атаки на район Мреиех, расположенный на южном краю...
Политика

Соединенные Штаты в настоящее время не пытаются оживить соглашение о перемирии между Израилем и Хезболлой, по словам сидящих властей.

После двухнедельного периода, когда Израиль сорвал соглашение о перемирии, предложенное США с Хезболлой, americanские власти отказались от активных усилий по возобновлению соглашения и вместо этого сосредоточились на влиянии и ограничении действий Израиля в Ливане и против Ирана, согласно...

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Житель Ларри Пайерсон, из Острова Паласс, Южная Каролина, покупает бутилированную воду в местном...
Политика

Подготовка к бедствиям, управление беспорядками в социальных сетях, противодействие скудным ценовым тенденциям: следите за заголовками новостей.

Ежедневный обзор: пять моментов CNN — новости, которые мог бы пропустить, спеша по своим делам.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

В драме Кристи Хэлл, «Папочка», Шон Пенн и Дакота Джонсон исследуют неповторимое путешествие на...
Стоит посетить!

"Кантас" приносит искренние извинения за неуместное кино, показанное на экранах во время поездки из Сиднея в Токио

Пассажиры недавнего рейса Qantas были застигнуты врасплох, когда на всех экранах в салоне самолета был продемонстрирован фильм эротического содержания.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
На этом иллюстративном фото, сделанном 15 сентября 2017 года, отображен символ приложения Telegram...
Главные темы

Telegram служит платформой для тайных торговых операций для преступных синдикатов по всей Юго-Восточной Азии, как утверждает ООН.

Криминальные синдикаты Юго-Восточной Азии значительно волю дают мессенджеру Telegram, что ведет к серьезному сдвигу в их способах ведения крупных незаконных операций, как/IP

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"
Политика

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"

Вице-президент Kamila Харрис столкнулась с пристальным вниманием к финансированию своих экономических предложений, воспринятой задержке в реализации политики безопасности границы демократами, своей стратегии по адресации конфликта России в Украине, среди других тем, в подробном интервью,...

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
На годовщину погибшим от нападения боевиков ХАМАС на границе возлагают цветы в Тель-Авиве, Израиль,...
Главные темы

Израиль отмечает годовщину теракта 7 октября, полный горя и ярости.

В negativa от всего Израиля для того, чтобы почтить годовщину трагических террористических атак, в результате которых погибли более 1200 человек, появляются повторные сообщения о том, что конфликт вzonare ходе Газы продолжается.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно