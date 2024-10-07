Агентство ЕС по вопросам убежища прогнозирует снижение числа заявок на предоставление убежища в Германии на 24% к 2024 году.

В Европе, согласно данным агентства ЕС по вопросам убежища, Германия в сентябре заняла место среди стран, таких как Норвегия и Швеция, с примерно 170 600 заявками на убежище. Это было снижение на 24% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Примерно 30% из этих заявок поступили из Сирии, еще 15% - из Афганистана, и 13% - из Турции.

Германия продолжала лидировать по количеству заявок на убежище в ЕС наравне с Норвегией и Швецией. Второе место заняла Испания с примерно 123 000 заявок, за ней следовала Италия с почти 117 000.

Италия зафиксировала увеличение заявок на 25% по сравнению с предыдущим годом, а Греция - на 39%. Наименьшее количество заявок было зарегистрировано в Венгрии (21), Словакии (121) и Литве (284). Тем не менее, Австрия показала значительное снижение заявок на 57%, до почти 19 000.

Еженедельная газета "Вельт ам Зонтаг" получила эти цифры из отчета ЕК по миграции от 3 октября. Брюссель предупредил о возможной волне беженцев из Ливана в ЕС. Отчет предупреждал, что почти 1,5 миллиона сирийских беженцев в Ливане и критическое гуманитарное положение всего населения создают высокую вероятность дальнейшего бегства через границу.

Несмотря на прекращение полетов между Бейрутом и различными пунктами назначения, мигранты нашли альтернативные маршруты, такие как через аэропорты Каира и Дамаска или сухопутные и морские пути через Сирию и Турцию, как сообщает газета. По состоянию на 29 сентября, почти 345 000 человек были перемещены внутри Ливана из-за конфликта между Израилем и Хезболлой, в то время как около 100 000 человек бежали в Сирию.

Германия сохранила свое положение как одна из стран с наибольшим количеством заявок на убежище в ЕС, наряду с Норвегией и Швецией. Несмотря на снижение числа заявок, Германия по-прежнему получила примерно 170 600 заявок к концу сентября.

Читайте также: