Агентства, специализирующиеся на консультировании, выражают обеспокоенность по поводу эскалации вопроса о эпидемиологических убийствах.

В Германии Федеральная ассоциация женских консультационных центров и номеров экстренной помощи (bff) признает, что нужно сделать больше для защиты женщин от домашнего насилия, которое часто приводит к летальным исходам. Женщин часто поспешно советуют "просто уйти", но это может быть опасно, если игнорировать потенциальные угрозы, как отмечает Катарина Григер, директор bff. Важно, чтобы женщины получали профессиональную помощь, например, в консультационных центрах, отмечает Григер. Германия не вкладывает достаточно средств в защиту женщин, добавляет она.

В 2023 году в Германии 155 женщин были убиты своими партнерами или бывшими партнерами, что на 22 больше, чем в предыдущем году. В тот же период 24 мужчины стали жертвами смертельного домашнего насилия.

Недавно в Берлине произошли два таких случая, в результате которых женщины были убиты. В один из пятничных вечеров 28-летняя женщина якобы была зарезана своим бывшим партнером. всего несколько дней назад 36-летняя женщина якобы была убита своим бывшим мужем.

Реакции из ближайшего окружения

Фемициды, в основном убийства женщин партнерами или бывшими партнерами, часто происходят в ситуациях развода или после развода, объясняет Григер. "Когда насильственный, контролирующий и унижающий партнерство заканчивается, женщина, выражающая желание развестись, разводящаяся или разведшаяся, находится в наибольшей опасности быть убитой", - добавляет она.

Когда женщины испытывают насилие или угрозы, они обычно обращаются к своей ближайшей социальной сети, такой как друзья или члены семьи. "Важно, чтобы обратившиеся доверенные лица отреагировали с солидарностью и поддержкой", - подчеркивает Григер. К сожалению, пострадавшие часто сообщают, что слышат утверждения типа "ну, всегда нужны двое" или "я не могу себе представить, он кажется таким милым".

Григер объясняет, что пострадавшие получают поддержку и оценку риска в консультационных центрах. Профессиональные эксперты, знакомые с этой темой, предоставляют поддержку и могут провести оценку риска вместе с женщиной. В высоко рисковых ситуациях женщины могут найти убежище в женских приютах, если смогут его найти. "В случаях острого обострения и опасности следует вызвать полицию, так как они несут ответственность за острую профилактику риска", - добавляет она.

Недостаточное управление рисками

Григер отмечает, что Конвенция Стамбула - конвенция Совета Европы по предотвращению и борьбе с насилием против женщин и домашним насилием - действует в Германии с 2018 года. Однако полное управление рисками, изложенное в конвенции, еще не реализовано в Германии.

Конвенция предписывает систематическую оценку риска и опасности, в которой участвуют все заинтересованные стороны - например, полиция, органы опеки над детьми или консультационные центры - которые совместно оценивают ситуацию опасности и риск для женщины и ее детей, а затем принимают соответствующие меры. Однако это дорогостоящее мероприятие, так как требует персонала, отмечает Григер.

Она критикует то, что Закон о помощи жертвам насилия еще не стал законом. "Только такой закон, дополненный увеличением финансовых ресурсов, действительно может сделать разницу в повседневном насилии, которое каждые два дня забирает жизнь женщины", - утверждает она.

В ответ на два инцидента в Берлине федеральный министр по делам женщин Лиза Паус (Зеленые) заявила, что в настоящее время работает над Законом о помощи жертвам насилия, который предоставит всем жертвам насилия право на помощь. "Это спасает жизни. Это также будет стоить денег, чтобы поддержать земли в создании большего количества предотвращающих и защитных учреждений для женщин. У нас их слишком мало", - заявила Паус.

Женщины в Германии, сталкивающиеся с домашним насилием, часто обращаются к своему доверенному окружению за поддержкой. Важно, чтобы эти люди отреагировали с солидарностью и пониманием, как подчеркивает Григер, чтобы помочь смягчить ситуацию.

despite Germany being a signatory to the Istanbul Convention since 2018, the full implementation of the risk and danger assessment outlined in the convention is yet to be achieved due to the associated costs, as criticized by Grieger.

Читайте также: