Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиЖенщины

Агентства, специализирующиеся на консультировании, выражают обеспокоенность по поводу эскалации вопроса о эпидемиологических убийствах.

 and  John Stellmacher
Время чтения 2 минут
В минувшую пятницу вечером 28-летняя женщина скончалась от ножевых ранений, нанесенных бывшим...
В минувшую пятницу вечером 28-летняя женщина скончалась от ножевых ранений, нанесенных бывшим партнером в районе Берлина Фридрихсфельде.

Агентства, специализирующиеся на консультировании, выражают обеспокоенность по поводу эскалации вопроса о эпидемиологических убийствах.

В Германии Федеральная ассоциация женских консультационных центров и номеров экстренной помощи (bff) признает, что нужно сделать больше для защиты женщин от домашнего насилия, которое часто приводит к летальным исходам. Женщин часто поспешно советуют "просто уйти", но это может быть опасно, если игнорировать потенциальные угрозы, как отмечает Катарина Григер, директор bff. Важно, чтобы женщины получали профессиональную помощь, например, в консультационных центрах, отмечает Григер. Германия не вкладывает достаточно средств в защиту женщин, добавляет она.

В 2023 году в Германии 155 женщин были убиты своими партнерами или бывшими партнерами, что на 22 больше, чем в предыдущем году. В тот же период 24 мужчины стали жертвами смертельного домашнего насилия.

Недавно в Берлине произошли два таких случая, в результате которых женщины были убиты. В один из пятничных вечеров 28-летняя женщина якобы была зарезана своим бывшим партнером. всего несколько дней назад 36-летняя женщина якобы была убита своим бывшим мужем.

Реакции из ближайшего окружения

Фемициды, в основном убийства женщин партнерами или бывшими партнерами, часто происходят в ситуациях развода или после развода, объясняет Григер. "Когда насильственный, контролирующий и унижающий партнерство заканчивается, женщина, выражающая желание развестись, разводящаяся или разведшаяся, находится в наибольшей опасности быть убитой", - добавляет она.

Когда женщины испытывают насилие или угрозы, они обычно обращаются к своей ближайшей социальной сети, такой как друзья или члены семьи. "Важно, чтобы обратившиеся доверенные лица отреагировали с солидарностью и поддержкой", - подчеркивает Григер. К сожалению, пострадавшие часто сообщают, что слышат утверждения типа "ну, всегда нужны двое" или "я не могу себе представить, он кажется таким милым".

Григер объясняет, что пострадавшие получают поддержку и оценку риска в консультационных центрах. Профессиональные эксперты, знакомые с этой темой, предоставляют поддержку и могут провести оценку риска вместе с женщиной. В высоко рисковых ситуациях женщины могут найти убежище в женских приютах, если смогут его найти. "В случаях острого обострения и опасности следует вызвать полицию, так как они несут ответственность за острую профилактику риска", - добавляет она.

Недостаточное управление рисками

Григер отмечает, что Конвенция Стамбула - конвенция Совета Европы по предотвращению и борьбе с насилием против женщин и домашним насилием - действует в Германии с 2018 года. Однако полное управление рисками, изложенное в конвенции, еще не реализовано в Германии.

Конвенция предписывает систематическую оценку риска и опасности, в которой участвуют все заинтересованные стороны - например, полиция, органы опеки над детьми или консультационные центры - которые совместно оценивают ситуацию опасности и риск для женщины и ее детей, а затем принимают соответствующие меры. Однако это дорогостоящее мероприятие, так как требует персонала, отмечает Григер.

Она критикует то, что Закон о помощи жертвам насилия еще не стал законом. "Только такой закон, дополненный увеличением финансовых ресурсов, действительно может сделать разницу в повседневном насилии, которое каждые два дня забирает жизнь женщины", - утверждает она.

В ответ на два инцидента в Берлине федеральный министр по делам женщин Лиза Паус (Зеленые) заявила, что в настоящее время работает над Законом о помощи жертвам насилия, который предоставит всем жертвам насилия право на помощь. "Это спасает жизни. Это также будет стоить денег, чтобы поддержать земли в создании большего количества предотвращающих и защитных учреждений для женщин. У нас их слишком мало", - заявила Паус.

Женщины в Германии, сталкивающиеся с домашним насилием, часто обращаются к своему доверенному окружению за поддержкой. Важно, чтобы эти люди отреагировали с солидарностью и пониманием, как подчеркивает Григер, чтобы помочь смягчить ситуацию.

despite Germany being a signatory to the Istanbul Convention since 2018, the full implementation of the risk and danger assessment outlined in the convention is yet to be achieved due to the associated costs, as criticized by Grieger.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Пожилой человек погиб от ножевого нападения в Сарштедте (61 год)
Панорама

Пожилой человек погиб от ножевого нападения в Сарштедте (61 год)

Пожилой человек погиб от ножевого нападения в Сарштедте (61 год) Ранним утром в станцию Сарштедта, город в Нижней Саксонии, были вызваны экстренные службы. По прибытии они обнаружили мужчину, предположительно около 61 года, в критическом состоянии с подозрением на ножевые ранения. К сожалению, он скончался на месте. Преступник все еще на

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Раньше на платформах социальных сетей подобные идиллические сцены часто встречались, часто неся...
Панорама

Машиностроить эмоциональную манипуляцию через ностальгические воспоминания

Воcстановление ностальгии популярно, в особенности на платформах социальных сетей. Изображения прошлого часто получают много лайков. Кроме того, в них часто ненавязчиво включен политический подтекст.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Предполагаемый преступник якобы осужден за неоднократное сексуальное믙зложение семи женщин.
Панорама

Незаконное сексуальное насилие и плен: тяжкое заключение для тренера по жизни

Незаконное сексуальное насилие и плен: тяжкое заключение для тренера по жизни 38-летний индивидуум, базирующийся в Южной Германии, ложно позиционировал себя как "коуч по жизни", в основном фокусируясь на помощи женщинам. Однако его истинной целью было установить доминирование и сексуально assault эти женщин. Власти подтвердили как минимум семь случаев

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Кашалот «Шпион», имеющий внушительные 4.2 метра в длину, ищет присутствие людей.
Панорама

Известный агент разведки Хвальдимир найден мертвым в Норвегии.

В 2019 году у побережья Норвегии был идентифицирован белуха. Из-за своего оборудования anfangs было предположено, что это российская шпионская китовая акула. Эта китовая акула, прозваннаяХвальдимир, была дружелюбна к людям. Недавно было обнаружено её тело.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Макрон призывает политические фракции искать компромиссы.
Политика

Французский лидер Макрон поддерживает двух будущих премьер-министров.

Французский лидер Макрон поддерживает двух будущих премьер-министров. Следуя за французскими парламентскими выборами два месяца назад, выборы премьер-министра кажутся неизбежными. Недавно Президент Эмманюэль Макрон провел переговоры с двумя потенциальными претендентами на эту должность, а также с двумя своими бывшими предшественниками в Элисейском дворце. Сначала Макрон встретился с бывшим социалистическим премьер-министром Бернаром

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Россия достигла наиболее значительных территориальных расширений с октября 2022 года.
Политика

Россия достигла наиболее значительных территориальных расширений с октября 2022 года.

Россия достигла наиболее значительных территориальных расширений с октября 2022 года. В ходе конфликта с Украиной российские войска одержали свои крупнейшие victories с октября прошлого года в августе. Институт изучения войны (ISW), американская стратегическая аналитическая организация, сообщил, что российские войска захватили площадь примерно 477 квадратных километров на Украине в этот период,

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Пожилой человек погиб от ножевого нападения в Сарштедте (61 год)
Панорама

Пожилой человек погиб от ножевого нападения в Сарштедте (61 год)

Пожилой человек погиб от ножевого нападения в Сарштедте (61 год) Ранним утром в станцию Сарштедта, город в Нижней Саксонии, были вызваны экстренные службы. По прибытии они обнаружили мужчину, предположительно около 61 года, в критическом состоянии с подозрением на ножевые ранения. К сожалению, он скончался на месте. Преступник все еще на

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Лучшие художественные жемчужины и сериалы, worth watching на Hulu в текущем месяце
Кино

Непропускаемые кинематографические ролики и захватывающие сериалы будут транслироваться на Hulu в текущем месяце

В этом месяце Hulu предлагает разнообразные предпочтения; просто убедитесь, что оплачена членская плата, чтобы воспользоваться.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно