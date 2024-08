Афроамериканцы получили компенсацию за десятилетия после смертного приговора

В 1975 году 23-летнего афроамериканца в Оклахоме признали виновным в убийстве. Он провел в тюрьме больше времени, чем любой другой заключенный в истории США, и был освобожден в возрасте 71 года. Город выплатил ему многомиллионную компенсацию.

Американский суд выплатил более семи миллионов долларов афроамериканцу, который был несправедливо осужден за убийство и провел почти 50 лет в тюрьме. В понедельник городской совет Эдмонда, Оклахома, проголосовал за урегулирование иска, поданного Глином Симмонсом против города и полицейского офицера, согласно общедоступным документам.

Симмонса и другого подозреваемого приговорили к смертной казни в 1975 году за якобы убийство 30-летнего продавца магазина спиртных напитков во время ограбления в Эдмонде в предыдущем году. Их приговоры были изменены на пожизненное заключение.

Приговор был основан исключительно на показаниях подростка - подозреваемые утверждали, что они не находились в Оклахоме во время убийства. Девочка заявила, что опознала подозреваемых на опознании. Однакоlater investigation raised serious doubts about the reliability of her testimony.

Город хранит молчание, защита называет это "частичным урегулированием"

Хотя соучастника Симмонса освободили из тюрьмы в 2008 году, Симмонс не был освобожден до прошлого года - после 48 лет и 18 дней в заключении. Сейчас 71-летний Симмонс является самым длительно отбывавшим наказание заключенным в истории США, согласно Национальному регистру оправданий. Районный судья отменил его приговор в июле прошлого года, и он был официально оправдан в декабре.

Представитель Эдмонда отказался комментировать урегулирование. Однако адвокаты Симмонса заявили, что выплата является "частичным урегулированием" его иска "против городов и полиции, которые фабриковали доказательства, чтобы обвинить его в убийстве".

Его адвокат Элизабет Вонг сказала: "Наш клиент провел трагический отрезок времени в тюрьме за преступление, которого он не совершал. Хотя он никогда не сможет вернуть это время, это урегулирование с Эдмондом позволяет ему двигаться вперед и продолжать преследовать свои требования против Оклахома-Сити и высокопоставленного полицейского офицера".

Сумма урегулирования, превышающая семь миллионов долларов, была присуждена судом Глину Симмонсу, чей приговор за убийство был отменен из-за сомнительных доказательств и ненадежных показаний. Комиссия, занимающаяся делами об оправдании, может рассмотреть это дело как примечательный пример несправедливости, требующий значительной компенсации.

