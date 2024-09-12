Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЗапрет на опиум

Афганские фермеры, страдающие из-за запрета на производство опиума

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута
Ограничения на культивирование опиума вызывают трудности у сельскохозяйственных рабочих в...
Ограничения на культивирование опиума вызывают трудности у сельскохозяйственных рабочих в Афганистане, как свидетельствует исследование.

Афганские фермеры, страдающие из-за запрета на производство опиума

Исламистское государство ужесточает борьбу с производством наркотиков в Афганистане, что приводит к серьезным финансовым трудностям для миллионов жителей страны, согласно отчету Группы кризисов. Этот отчет предсказывает неопределенное будущее для запрета на наркотики, отмечая, что он может провалиться из-за экономических трудностей. Хотя талибы решительно настроены на внедрение запрета, они могут столкнуться с финансовыми проблемами, как отмечает отчет.

С момента введения талибами запрета в 2022 году, как сообщает ООН с ноября прошлого года, культивация опиума сократилась на 95%. Действия Исламистского государства включают арест наркозависимых, уничтожение посевов и закрытие мест продажи наркотиков, согласно отчету Группы кризисов.

Тем не менее, запрет на наркотики усугубляет финансовые кризисы в сельских районах, которые уже борются с серьезными экономическими трудностями и климатическими изменениями.

Культивация мака особенно выгодна в стране, раздираемой войной и страдающей от нищеты, и является спасением для многих фермеров. Женщины, у которых ограничены возможности трудоустройства за пределами сельского хозяйства при Исламистском государстве, страдают больше всего, как отмечается в отчете.

Без международной помощи Афганистану не хватает ресурсов для развития альтернативных методов сельского хозяйства и создания рабочих мест в других секторах, согласно анализу Группы кризисов. В то же время предлагается, чтобы талибы рассмотрели постепенный запрет на культивацию мака, учитывая экономические проблемы беднейших фермеров.

"Пока население Афганистана не имеет альтернативных источников дохода, риск значительной миграции и увеличения иммиграции останется высоким", - подчеркивает аналитик Группы кризисов Ибрахим Бахисс.

Из-за запрета талибов на опиум, введенного в 2022 году и сократившего культивацию опиума на 95%, как сообщает ООН, сельские районы Афганистана сталкиваются с дальнейшими финансовыми кризисами. Отсутствие международной помощи и альтернативных методов сельского хозяйства, как предлагает Группа кризисов, может привести к пересмотру постепенного запрета на опиум, учитывая экономические проблемы беднейших фермеров.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Расследование показало отсутствие доказательств того, что власти Гавайев приняли меры предосторожности против лесных пожаров на Мауи, унесших 102 жизни, несмотря на предупреждения
Политика

Расследование показало отсутствие доказательств того, что власти Гавайев приняли меры предосторожности против лесных пожаров на Мауи, унесших 102 жизни, несмотря на предупреждения

Рассматривая последствия прошлогоднего пожара на Мауи, унесшего 102 жизни, следователи обнародовали отчет в пятницу, указав, что они не нашли признаков того, что местные власти приняли необходимые меры предосторожности, несмотря на ранее полученные предупреждения о потенциально опасной...

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
В апреле 2020 года федеральные правоохранительные органы проводят тщательные проверки на границе...
Политика

Власти опасаются возможного напряжения при проведении пограничных проверок.

Власти опасаются возможного напряжения при проведении пограничных проверок. Начиная с следующего понедельника, границы Германии будут находиться под надзором Федеральной полиции, что вызвало недоумение среди некоторых сотрудников правоохранительных органов. Это шокирующее заявление встретило критику со стороны председателя профсоюза Роскопфа, который обеспокоен увеличением вероятности того, что полицейские покинут свои посты. По словам

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Папа называет Трампа и Харриса кандидатами, которые враждебно относятся к жизни.
Политика

Папа называет Трампа и Харриса кандидатами, которые враждебно относятся к жизни.

Папа называет Трампа и Харриса кандидатами, которые враждебно относятся к жизни. В пятницу Папа Франциск заканчивает своё самое длительное зарубежное путешествие на данный момент. На сессии вопросов и ответов он отказался поддерживать какого-либо кандидата на предстоящих выборах в США, заявив, что считает tanto Камалу Харрис, как и Дональда Трампа проблемными

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно

Последние

Захватывающая сцена: древний монастырь Сумела на восточной Турции греется на высоте 1000 футов над...
Стоит посетить!

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы С момента своего основания в 4-м веке н.э. ранними христианами на черноморском побережье, святыня пережила трансформацию Римской империи в византийскую эпоху, подъем османов, борьбу Турции за независимость после Первой мировой войны, десятилетия вандализма и запустения и удивительное возрождение в наше время. Более захватывающее

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Вопрос вызывает: были ли победы Пепа Гвардиолы в чемпионате полностью легитимны? Возникает скепсис,...
Спорт

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити"

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити" "Манчестер Сити сталкивается с обвинениями в финансовых злоупотреблениях" - так можно неформально выразиться, поскольку Манчестер Сити готовится встретиться с обвинениями в многочисленных нарушениях финансовых правил. Грозят строгие санкции. Главный вопрос: Незаконно ли команда неоднократно добивалась побед? Пеп

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Расследование показало отсутствие доказательств того, что власти Гавайев приняли меры предосторожности против лесных пожаров на Мауи, унесших 102 жизни, несмотря на предупреждения
Политика

Расследование показало отсутствие доказательств того, что власти Гавайев приняли меры предосторожности против лесных пожаров на Мауи, унесших 102 жизни, несмотря на предупреждения

Рассматривая последствия прошлогоднего пожара на Мауи, унесшего 102 жизни, следователи обнародовали отчет в пятницу, указав, что они не нашли признаков того, что местные власти приняли необходимые меры предосторожности, несмотря на ранее полученные предупреждения о потенциально опасной...

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно