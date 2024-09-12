Афганские фермеры, страдающие из-за запрета на производство опиума

Исламистское государство ужесточает борьбу с производством наркотиков в Афганистане, что приводит к серьезным финансовым трудностям для миллионов жителей страны, согласно отчету Группы кризисов. Этот отчет предсказывает неопределенное будущее для запрета на наркотики, отмечая, что он может провалиться из-за экономических трудностей. Хотя талибы решительно настроены на внедрение запрета, они могут столкнуться с финансовыми проблемами, как отмечает отчет.

С момента введения талибами запрета в 2022 году, как сообщает ООН с ноября прошлого года, культивация опиума сократилась на 95%. Действия Исламистского государства включают арест наркозависимых, уничтожение посевов и закрытие мест продажи наркотиков, согласно отчету Группы кризисов.

Тем не менее, запрет на наркотики усугубляет финансовые кризисы в сельских районах, которые уже борются с серьезными экономическими трудностями и климатическими изменениями.

Культивация мака особенно выгодна в стране, раздираемой войной и страдающей от нищеты, и является спасением для многих фермеров. Женщины, у которых ограничены возможности трудоустройства за пределами сельского хозяйства при Исламистском государстве, страдают больше всего, как отмечается в отчете.

Без международной помощи Афганистану не хватает ресурсов для развития альтернативных методов сельского хозяйства и создания рабочих мест в других секторах, согласно анализу Группы кризисов. В то же время предлагается, чтобы талибы рассмотрели постепенный запрет на культивацию мака, учитывая экономические проблемы беднейших фермеров.

"Пока население Афганистана не имеет альтернативных источников дохода, риск значительной миграции и увеличения иммиграции останется высоким", - подчеркивает аналитик Группы кризисов Ибрахим Бахисс.

Из-за запрета талибов на опиум, введенного в 2022 году и сократившего культивацию опиума на 95%, как сообщает ООН, сельские районы Афганистана сталкиваются с дальнейшими финансовыми кризисами. Отсутствие международной помощи и альтернативных методов сельского хозяйства, как предлагает Группа кризисов, может привести к пересмотру постепенного запрета на опиум, учитывая экономические проблемы беднейших фермеров.

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