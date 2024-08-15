Афганские девочки и женщины, отстраненные от школы талибами, находят новые способы обучения

Кhawar уже купила гору учебников, мечтая стать кардиологом. Но три года спустя ее дни начинаются в 4 утра - для молитв и длинного списка домашних дел.

“Мои обычные дни так отличаются от тех, что были раньше. Я надеюсь, что однажды все изменится”, - сказала Khawar, которая попросила CNN использовать псевдоним по соображениям безопасности и отвечала на вопросы по SMS, чтобы “избежать любых рисков”.

Но во время перерыва на обед она переключается на что-то другое.

Несколько часов перед возобновлением домашних дел 22-летняя девушка тайно учится на степень в области здравоохранения через Университет людей, некоммерческий онлайн-университет, базирующийся в Соединенных Штатах, который позволяет беженцам по всему миру и девушкам, подобным Khawar, учиться бесплатно.

Наряду с онлайн-школами, международные усилия усиливаются для обучения подростков-девочек и женщин, которые практически заперты в своих домах режимом, считающим их подчиненным классом.

Некоторые уроки проходят в тайных местах внутри Афганистана; другие онлайн, на телефонах и телевидении и радио. Они проводятся разными людьми, но все они предназначены для достижения как можно большего числа афганских девочек и женщин.

Для учителей передача знаний является вопросом срочности - неграмотное население легче манипулировать, чем то, которое имеет тайную сеть женщин и девочек с навыками и убеждениями, чтобы когда-нибудь возглавить страну.

'Центр надежды'

Erfanullah Abidi был среди толпы людей, пытавшихся покинуть Афганистан в августе 2021 года, в хаотичной эвакуации после окончания 20-летней оккупации страны США и их союзниками.

Бывший правительственный служащий и переводчик и культурный советник НАТО, он и его семья полетели в Австралию, где он разочаровался в неудаче онлайн-кампаний, чтобы побудить талибов открыть школы для девочек.

Так он связался с друзьями и нанял учителей. К февралю 2023 года они провели первый из примерно 15 регулярных классов в тайных местах по всей Афганистане.

“Это очное занятие, но каждый ученик представляет группу из четырех или пяти других учеников, которых мы считаем, что они не должны присутствовать” из-за соображений безопасности, - сказал он.

Он сказал, что легко найти безработных женских учителей из-за запрета талибов на обучение мальчиков девочками, но может быть сложно нанять тех, кто находится в правильном месте и соответствует строгим требованиям безопасности.

Если обнаруживается потенциальная утечка безопасности, занятия отменяются - безопасность является их главным приоритетом.

Abidi сказал, что тайные занятия предлагают больше, чем образование. “Это центр надежды. Это центр стойкости. Это место, где они видят свое будущее или где они формируют или формируют его”, - сказал он.

“[Талибы] держат людей неграмотными, особенно девочек, потому что они станут матерями в будущем. Они станут родителями в будущем. Их идеология - держать их неграмотными, чтобы они могли манипулировать детьми следующего поколения для своей террористической идеологии”.

1,4 миллиона лишены образования

Три года после захвата талибов ЮНЕСКО оценивает, что 1,4 миллиона девочек преднамеренно лишены среднего образования.

Число учеников начальной школы также падает из-за нехватки мужчин-учителей. С трудом сводящие концы с концами семьи также отправляют своих детей на работу вместо школы.

Организация Begum для женщин (BOW) надеется достичь девочек и женщин в их домах, с уроками на радио, в Интернете и на телевидении.

Афганский предприниматель Hamida Aman основал BOW в конце 2020 года для защиты прав афганских женщин, но это стало намного больше, чем это.

Из Кабула Радио Begum транслирует шесть часов радиоуроков в день, а также программы по здоровью, психологии и духовности для женщин во многих частях Афганистана.

“Наша радиостанция не терпится в некоторых провинциях на юге, потому что они очень консервативны. Они даже не хотят слышать голоса женщин по радио”, - сказал Аман.

Каждый день от 10 до 20 женщин звонят на станцию, чтобы получить советы от врачей и психологов на воздухе о том, как справиться с жизнью в Афганистане, сказал Аман.

“Матери звонят нам, чтобы пожаловаться, что их дочери больше не едят... Они кажутся депрессивными, они не разговаривают или все время плачут”.

Академия Begum также предлагает онлайн-уроки, снятые в ее студиях за тысячи миль в Париже. Телевизионные занятия охватывают более широкий спектр предметов, представленных женщинами для женщин - то, что не разрешено в Афганистане под талибами.

“В настоящее время, если вы переключите телевизор в Афганистане, когда вы переключаетесь с одного канала на другой, вы видите только мужчин, в основном мужчин, очень немногие женщины, особенно в прайм-тайм на вечерней программе, только мужчины, мужчины, мужчины”, - сказал Аман.

Begum TV также работает над расширением своего программирования, чтобы предоставить больше легкой развлекательной программы. “Наша аудитория просит нас иметь некоторую развлекательную программу, потому что жизнь так грустна, ситуация так грустна, и нет ничего легкого и радостного”, - сказал Аман.

Уроки из Руанды

15 августа 2021 года Шабана Басидж-Расик, основательница Школы лидерства, Афганистан (SOLA), заперла двери школы, сожгла свои записи и спешно отправила своих учениц в аэропорт для переезда в Руанду.

Каждый год они предлагают ограниченное количество стипендий афганским девочкам для проживания и обучения, но заявки намного превышают доступные места - и им пришлось найти способ достичь большего числа учеников.

Онлайн-версия школы - SOLAx - началась в марте, перенося переработанную афганскую программу на около 8000 учеников, разбросанных по 41 стране.

"Очень грустно, потому что афганцы теперь везде," сказал сооснователь SOLAx Мати Амин. "Но большинство из них (89%) все еще приезжают изнутри Афганистана, из всех 34 провинций."

Уроки по 30 минут проводятся на английском, пушту и дари через WhatsApp с поддержкой компании Meta, которая позволяет SOLAx бесплатно использовать свой интерфейс прикладного программирования (API).

"WhatsApp - лучший способ связаться с этими девушками. И мы видим отклик, когда к нам возвращаются ученики, прося до 1000 уроков в последние дни," сказал Амин.

Ведется работа над добавлением полной афганской программы для классов 7-12 с некоторыми изменениями, чтобы стимулировать критическое мышление и удержать внимание поколения социальных сетей.

"Есть образованные афганские женщины, которые преподают английский," сказал он. "И я думаю, это очень важно. Это еще один способ дать им надежду, что когда-нибудь они тоже смогут оказаться в этой позиции."

Хавар больше не общается со своими бывшими одноклассниками. Все они покинули Афганистан, некоторые до захвата Taliban, чтобы поступить в университеты в других местах.

После окончания средней школы пятеро ее одноклассников уехали учиться на врачей в Турцию. Директор школы умолял ее уехать с ними, но она отказалась, предпочтя поступить в Кабульский университет, как и ее родственники.

"Многие times директор школы говорил мне, что я пожалею об этом решении. Я не верила тогда, но теперь я действительно жалею об этом," сказала она.

Даже если она сдаст экзамены по медицинским наукам, она знает, что ограничения Taliban не позволят ей работать в секторе здравоохранения в Кабуле, поэтому ей придется уехать.

"Я хочу, чтобы они почувствовали усилия, которые я прилагаю, изучая день и ночь, посвящая свою жизнь этому," сказала она.

"Они, возможно, никогда не поймут нас сейчас, но однажды они пожалеют об этом."

Несмотря на свои текущие обстоятельства, Хавар продолжает преследовать свою мечту стать медицинским работником через Университет людей, внося вклад в глобальные усилия по образованию женщин в Азии и за ее пределами.

Инициативы по образованию в секретных местах и через международные организации, подобные BOW, стремятся охватить 1,4 миллиона афганских девочек, которым сейчас отказано в среднем образовании талибами.

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