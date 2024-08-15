Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиАзия

Афганские девочки и женщины, отстраненные от школы талибами, находят новые способы обучения

Хавар готовился к началу обучения в медицинской школе в Афганистане, когда талибы вошли в столицу Кабул и захватили власть, установив единственный в мире запрет на обучение девочек старше 12 лет.

 and  Lauren Adams
Время чтения 5 минут
Девушки в Афганистане учатся на секретных классах, работает по строгому протоколу безопасности,...
Девушки в Афганистане учатся на секретных классах, работает по строгому протоколу безопасности, установленному группой в Австралии.

Афганские девочки и женщины, отстраненные от школы талибами, находят новые способы обучения

Кhawar уже купила гору учебников, мечтая стать кардиологом. Но три года спустя ее дни начинаются в 4 утра - для молитв и длинного списка домашних дел.

“Мои обычные дни так отличаются от тех, что были раньше. Я надеюсь, что однажды все изменится”, - сказала Khawar, которая попросила CNN использовать псевдоним по соображениям безопасности и отвечала на вопросы по SMS, чтобы “избежать любых рисков”.

Но во время перерыва на обед она переключается на что-то другое.

Несколько часов перед возобновлением домашних дел 22-летняя девушка тайно учится на степень в области здравоохранения через Университет людей, некоммерческий онлайн-университет, базирующийся в Соединенных Штатах, который позволяет беженцам по всему миру и девушкам, подобным Khawar, учиться бесплатно.

Наряду с онлайн-школами, международные усилия усиливаются для обучения подростков-девочек и женщин, которые практически заперты в своих домах режимом, считающим их подчиненным классом.

Некоторые уроки проходят в тайных местах внутри Афганистана; другие онлайн, на телефонах и телевидении и радио. Они проводятся разными людьми, но все они предназначены для достижения как можно большего числа афганских девочек и женщин.

Для учителей передача знаний является вопросом срочности - неграмотное население легче манипулировать, чем то, которое имеет тайную сеть женщин и девочек с навыками и убеждениями, чтобы когда-нибудь возглавить страну.

'Центр надежды'

Erfanullah Abidi был среди толпы людей, пытавшихся покинуть Афганистан в августе 2021 года, в хаотичной эвакуации после окончания 20-летней оккупации страны США и их союзниками.

Бывший правительственный служащий и переводчик и культурный советник НАТО, он и его семья полетели в Австралию, где он разочаровался в неудаче онлайн-кампаний, чтобы побудить талибов открыть школы для девочек.

Так он связался с друзьями и нанял учителей. К февралю 2023 года они провели первый из примерно 15 регулярных классов в тайных местах по всей Афганистане.

“Это очное занятие, но каждый ученик представляет группу из четырех или пяти других учеников, которых мы считаем, что они не должны присутствовать” из-за соображений безопасности, - сказал он.

Он сказал, что легко найти безработных женских учителей из-за запрета талибов на обучение мальчиков девочками, но может быть сложно нанять тех, кто находится в правильном месте и соответствует строгим требованиям безопасности.

Если обнаруживается потенциальная утечка безопасности, занятия отменяются - безопасность является их главным приоритетом.

Abidi сказал, что тайные занятия предлагают больше, чем образование. “Это центр надежды. Это центр стойкости. Это место, где они видят свое будущее или где они формируют или формируют его”, - сказал он.

“[Талибы] держат людей неграмотными, особенно девочек, потому что они станут матерями в будущем. Они станут родителями в будущем. Их идеология - держать их неграмотными, чтобы они могли манипулировать детьми следующего поколения для своей террористической идеологии”.

1,4 миллиона лишены образования

Три года после захвата талибов ЮНЕСКО оценивает, что 1,4 миллиона девочек преднамеренно лишены среднего образования.

Число учеников начальной школы также падает из-за нехватки мужчин-учителей. С трудом сводящие концы с концами семьи также отправляют своих детей на работу вместо школы.

Организация Begum для женщин (BOW) надеется достичь девочек и женщин в их домах, с уроками на радио, в Интернете и на телевидении.

Афганский предприниматель Hamida Aman основал BOW в конце 2020 года для защиты прав афганских женщин, но это стало намного больше, чем это.

Из Кабула Радио Begum транслирует шесть часов радиоуроков в день, а также программы по здоровью, психологии и духовности для женщин во многих частях Афганистана.

“Наша радиостанция не терпится в некоторых провинциях на юге, потому что они очень консервативны. Они даже не хотят слышать голоса женщин по радио”, - сказал Аман.

Каждый день от 10 до 20 женщин звонят на станцию, чтобы получить советы от врачей и психологов на воздухе о том, как справиться с жизнью в Афганистане, сказал Аман.

“Матери звонят нам, чтобы пожаловаться, что их дочери больше не едят... Они кажутся депрессивными, они не разговаривают или все время плачут”.

Академия Begum также предлагает онлайн-уроки, снятые в ее студиях за тысячи миль в Париже. Телевизионные занятия охватывают более широкий спектр предметов, представленных женщинами для женщин - то, что не разрешено в Афганистане под талибами.

“В настоящее время, если вы переключите телевизор в Афганистане, когда вы переключаетесь с одного канала на другой, вы видите только мужчин, в основном мужчин, очень немногие женщины, особенно в прайм-тайм на вечерней программе, только мужчины, мужчины, мужчины”, - сказал Аман.

Begum TV также работает над расширением своего программирования, чтобы предоставить больше легкой развлекательной программы. “Наша аудитория просит нас иметь некоторую развлекательную программу, потому что жизнь так грустна, ситуация так грустна, и нет ничего легкого и радостного”, - сказал Аман.

Уроки из Руанды

15 августа 2021 года Шабана Басидж-Расик, основательница Школы лидерства, Афганистан (SOLA), заперла двери школы, сожгла свои записи и спешно отправила своих учениц в аэропорт для переезда в Руанду.

Каждый год они предлагают ограниченное количество стипендий афганским девочкам для проживания и обучения, но заявки намного превышают доступные места - и им пришлось найти способ достичь большего числа учеников.

Онлайн-версия школы - SOLAx - началась в марте, перенося переработанную афганскую программу на около 8000 учеников, разбросанных по 41 стране.

"Очень грустно, потому что афганцы теперь везде," сказал сооснователь SOLAx Мати Амин. "Но большинство из них (89%) все еще приезжают изнутри Афганистана, из всех 34 провинций."

Уроки по 30 минут проводятся на английском, пушту и дари через WhatsApp с поддержкой компании Meta, которая позволяет SOLAx бесплатно использовать свой интерфейс прикладного программирования (API).

"WhatsApp - лучший способ связаться с этими девушками. И мы видим отклик, когда к нам возвращаются ученики, прося до 1000 уроков в последние дни," сказал Амин.

Ведется работа над добавлением полной афганской программы для классов 7-12 с некоторыми изменениями, чтобы стимулировать критическое мышление и удержать внимание поколения социальных сетей.

"Есть образованные афганские женщины, которые преподают английский," сказал он. "И я думаю, это очень важно. Это еще один способ дать им надежду, что когда-нибудь они тоже смогут оказаться в этой позиции."

Хавар больше не общается со своими бывшими одноклассниками. Все они покинули Афганистан, некоторые до захвата Taliban, чтобы поступить в университеты в других местах.

После окончания средней школы пятеро ее одноклассников уехали учиться на врачей в Турцию. Директор школы умолял ее уехать с ними, но она отказалась, предпочтя поступить в Кабульский университет, как и ее родственники.

"Многие times директор школы говорил мне, что я пожалею об этом решении. Я не верила тогда, но теперь я действительно жалею об этом," сказала она.

Даже если она сдаст экзамены по медицинским наукам, она знает, что ограничения Taliban не позволят ей работать в секторе здравоохранения в Кабуле, поэтому ей придется уехать.

"Я хочу, чтобы они почувствовали усилия, которые я прилагаю, изучая день и ночь, посвящая свою жизнь этому," сказала она.

"Они, возможно, никогда не поймут нас сейчас, но однажды они пожалеют об этом."

Несмотря на свои текущие обстоятельства, Хавар продолжает преследовать свою мечту стать медицинским работником через Университет людей, внося вклад в глобальные усилия по образованию женщин в Азии и за ее пределами.

Инициативы по образованию в секретных местах и через международные организации, подобные BOW, стремятся охватить 1,4 миллиона афганских девочек, которым сейчас отказано в среднем образовании талибами.

Телеканал Begum вещает программы для афганских девушек и женщин из своей студии в Париже, Франция.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Растущее давление на Израиль с целью переговоров о прекращении огня в Газе
Главные темы

Растущее давление на Израиль с целью переговоров о прекращении огня в Газе

После возобновления переговоров о régimen de alto el fuego в секторе Газа в Катаре давление на Израиль растет. 'Риск эскалации ситуации возрастает', заявил британский министр иностранных дел Дэвид Лами tecnical недоступно переводимая на русскую транслитерация, во время своего визита в Израиль в...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Цена золота достигла нового рекордного уровня и подскочила до $ 2500
Главные темы

Цена золота достигла нового рекордного уровня и подскочила до $ 2500

Цена на золото достигла нового рекорда. Ценный металл превысил отметку в $2500 впервые в пятницу днём и был торговался по цене $2500,16 (около €2274) за унцию. Предыдущий пик был достигнут в середине июля.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Лидеры правительства договорились о новом бюджете с дефицитом в миллиарды
Главные темы

Лидеры правительства договорились о новом бюджете с дефицитом в миллиарды

После долгих переговоров канцлер Германии Олаф Шольц (СДПГ), вице-канцлер Роберт Хабек (Зелёные) и федеральный министр финансов Кристиан Линднер (ФДП) достигли соглашения о изменениях в черновике federal budget 2025. Некоторые спорные вопросы были решены, но остается финансовый разрыв в 12...

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
На этом микроскопическом снимке показаны частицы оспы обезьян в клетке
Главные темы

ВОЗ: в Европе ожидается больше случаев Mpox

Болезнь оспы обезьян может распространиться снова. Уже есть как минимум один случай нового штамма в Европе, скорее всего, последуют и другие. Однако эксперты успокаивают.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Котельные установки списанной АЭС необходимо демонтировать.
Панорама

Взрыв энергетических башен - это зрелище для зрителей.

Верхние строения ядерной potenzaции в Грофе-Ринфельде стоят всего несколько часов. nær электростанции много людей хочет посмотреть на разрушение как можно ближе - и устраивается удобно, как дома.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Финалистка конкурса "Мисс Южная Африка" в центре национальности выступает вместо нее на нигерийском конкурсе
Культура

Финалистка конкурса "Мисс Южная Африка" в центре национальности выступает вместо нее на нигерийском конкурсе

Чидимма Адетшина, которая прошлой неделей покинула конкурс красоты Мисс ЮАР после того, как попала в спор относительно своей национальности, получила приглашение соревноваться за титул Мисс Вселенная Нигерия.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно