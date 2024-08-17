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ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

Аффенберг на Констанцком озере охотится за неуловимым приматом, который недавно вырвался на свободу

 and  Christian Meier
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Аффенберг на Констанцком озере охотится за неуловимым приматом, который недавно вырвался на свободу

Будьте готовы, если вам повстречается ловкий макак во время прогулки по озеру Констанц. В выходные сбежал молодой барибальский макак из Аffenberg Salem. Его нынешнее местоположение остается неизвестным. Директор парка Роланд Хильгартнер уже назвал это выдающимся побегом, комментируя: "Никто не заходил так далеко раньше."

Молодой барибальский макак вызвал немалый переполох в районе озера Констанц. Последний раз его видели в пятницу утром возле Ухльдингена-Мюльхофена в районе озера Констанц, недалеко от федеральной дороги Б31 в вольере. Директор парка Хильгартнер считает это событие исключительным за 17 лет своей службы: "Никто не заходил так далеко." Текущее местоположение макака остается загадкой.

Редко когда один из барибальских макак прорывается через ограждение, объясняет директор парка Хильгартнер. Но во время шторма, когда дерево вырывается с корней, шансы макака возрастают. В этом случае директор Хильгартнер предполагает, что хитрец воспользовался небольшой щелью между кронами деревьев, чтобы сбежать: "Если они достаточно ловки, они могут перепрыгнуть."

Риск голода маловероятен

Строительный барьер предназначен для предотвращения побега животных, но они умеют лазать обратно извне. Кроме того, это нормально, что они возвращаются. "Притяжение группы, комфорт знакомой обстановки силен", - сказал Хильгартнер.

Но неустановленный макак мог бы сейчас процветать в дикой природе. Вдоволь растительности и насекомых доступно, и флора и фауна по обе стороны забора похожи. "И, возможно, он обнаружит несколько яблок в садах", - шутливо сказал директор Хильгартнер. Им нужно будет кормить только зимой, добавил он.

Барибальские макаки на грани исчезновения

Полиция и сотрудники Аffenberg пытались завлечь молодого макака вниз с дерева едой в пятницу, но он ушел в более крупную лесную зону.

Серые-коричневые барибальские макаки родом из горных районов Марокко и Алжира и занесены в Красный список угрожаемых видов МСОП. Их глобальная популяция оценивается менее чем в 8000, около 200 из которых живут на площади леса в 20 гектаров в Аffenberg, имитируя их естественную среду обитания. Посетителям разрешается гулять по вольеру, подходить к макакам очень близко.

Побег неустановленного макака вызвал обеспокоенность в Европейском союзе, поскольку его вид, барибальский макак, находится под угрозой исчезновения. Европейский союз ввел строгие правила для защиты угрожаемых видов и их мест обитания.

Если макак продолжит процветать в дикой природе, он может стать потенциальной средой для размножения своего вида, что может способствовать сохранению барибальских макаков в Европейском союзе.

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