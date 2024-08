AfD сильнее всего в Саксонии, только перед CDU

Альтернатива для Германии (АфД) готовится к потенциальной победе на выборах в Саксонии, согласно новому опросу. 32 процента опрошенных заявили, что проголосуют за партию, в то время как ХДС отстает с 29 процентами. Однако коалиционные партии испытывают трудности с преодолением пятипроцентного барьера.

Гонка за выборы в ландтаг Саксонии 1 сентября обещает стать напряженной между АфД и ХДС. Согласно опросу Insa, проведенному по заказу "Саксонской газеты", "Лейпцигской народной газеты" и "Вольной прессы", АфД получит 32 процента голосов, за ней следуют ХДС с 29 процентами. Коалиция, возглавляемая Сахрой Вагенкнехт (БСВ), кажется, укрепилась как третья по силе сила в Свободном государстве, с возможностью получить 15 процентов голосов.

Другие партии, по-видимому, рискуют не попасть в ландтаг. Текущие партнеры по коалиции ХДС, СДПГ и "Зеленые", оба опрошены на 5 процентов, наряду с Левыми. FDP вряд ли преодолеет 2-процентный барьер. "Вольные избиратели" сейчас находятся всего ниже пятипроцентного порога с 4 процентами.

Близкая гонка между АфД и ХДС

27 процентов саксонцев "уверены", что проголосуют за АфД, по сравнению с 23 процентами за ХДС и 12 процентами за БСВ. В то же время "Зеленые" и АфД сталкиваются с самой сильной оппозицией среди саксонских избирателей. 57 процентов заявили, что не могут себе представить голосования за "Зеленых", в то время как 46 процентов сказали то же самое об АфД.

В последнем опросе 9 августа ХДС лидировала с 34 процентами, за ней следовала АфД с 30 процентами. БСВ заняла третье место с 11 процентами, в то время как СДПГ и "Зеленые" оба опрошены на 6 процентов, а Левые - на 4 процента.

Важно отметить, что все опросы подвержены неопределенностям, особенно с учетом снижения партийной лояльности и все более краткосрочных решений о голосовании, что усложняет задачу опросным институтам по весовке собранных данных. В общем, опросы отражают общественное мнение только в момент опроса и не являются прогнозами результатов выборов.

