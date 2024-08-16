- AfD проиграла в судебном процессе против гражданских выборов

В выборах в Бремене в мае 2023 года не было нарушений. Об этом объявил Государственный суд Свободного Ганзейского города. Исключение АфД из выборов было законным, как указано в мотивировочной части решения судьи. Суд отклонил несколько апелляций на законность выборов. Решение окончательное.

Некоторые члены АфД оспаривали выборы, так как их партии не разрешили участвовать. В то время партия была так разделена, что два председателя земель представили списки с кандидатами. Однако в выборах разрешено только одно списки на партию.

Исключение АфД в Бремене было законным

В декабре прошлого года суд по рассмотрению выборов уже принял решение, что исключение АфД было законным. Члены партии не согласились с решением и обжаловали его в вышестоящей инстанции. С июля Государственный суд занимается рассмотрением апелляций, отдельно для избирательных округов Бремена и Бремерхафена.

Красно-зелено-красное правительство находится у власти уже более года. На выборах в Сенат Бремена 14 мая 2023 года социал-демократы во главе с мэром Андреасом Бовеншulte стали самой сильной силой.

Несмотря на протесты членов АфД из-за исключения их партии, Государственный суд в июле 2023 года подтвердил решение суда по рассмотрению выборов, признав его законным. АфД представила два разных списка с кандидатами от председателей земель, но в выборах разрешено только одно списки на партию.

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