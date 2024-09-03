Аэрофотосъемки показывают значительные повреждения на значительном российском нефтяном месторождении.

В России хранилище нефти в районе Пролетарск Ростовской области находится под осадой украинских сил уже около двух недель, что привело к значительному ущербу. Спутниковые снимки программы Copernicus ЕС пролили свет на масштабы ущерба, указывая на несколько атак дронов. Хранилище, расположенное восточнее города, горело в течение более двух недель, а видеозаписи пожара распространились по всему миру.

Из 74 резервуаров на объекте многие были уничтожены или повреждены, согласно спутниковым снимкам. Первая украинская атака дронов на объект произошла 18 августа, и пожарным удалось взять его под контроль к началу сентября. Радио Свобода опубликовало фотографии "до" и "после" объекта.

Хранилище нефти в Пролетарске является одним из крупнейших и находится примерно в 500 километрах от зоны конфликта в Донбассе. Точное количество уничтоженных резервуаров неизвестно, но, по-видимому, несколько из них были уничтожены. Сообщения из Киева указывают на то, что на объекте также хранилось масло, используемое российской армией.

Повреждение энергетической инфраструктуры России является заявленной целью Украины, направленной на ослабление поставок для российской армии и уменьшение экономической мощи страны. Россия получает значительные финансовые ресурсы от нефтегазовых доходов, находя покупателей по всему миру, в том числе в европейских странах, таких как Венгрия и Словакия.

Дополнительные удары вблизи Москвы и в Омске

По словам военного аналитика полковника Рейснера, говорившего с ntv.de в конце июля, украинские атаки дронов привели к снижению производства на 5%, в то время как другие эксперты оценивают его в 15%. С тех пор были произведены дополнительные удары, в том числе вблизи Москвы. Кроме того, в одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России в Омске произошел пожар.

Кремль прекратил публикацию данных об объеме производства нефтепродуктов, что заставляет некоторых наблюдателей предположить, что это реакция на украинские атаки. Однако Министерство энергетики России заявило газете "Коммерсант", что данные используются для манипулирования рынком и создания необоснованной паники.

Европейский Союз, будучи одним из покупателей российской нефти и газа, может быть затронут этими непрерывными атаками на энергетическую инфраструктуру России. Европейский Союз через свою программу Copernicus предоставляет спутниковые снимки ущерба на хранилище нефти в Пролетарске.

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