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ПолитикаНовостиНефтяное сырье

Аэрофотосъемки показывают значительные повреждения на крупном российском нефтяном заводе.

Исчезающий ад, порождённый нападением

 and  Grigoriy Williams
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В середине августа нефтяной завод в Пролетарске подвергся атаке со стороны Украины, что привело к...
В середине августа нефтяной завод в Пролетарске подвергся атаке со стороны Украины, что привело к эскалации разрушения танкеров с тех пор.

Аэрофотосъемки показывают значительные повреждения на крупном российском нефтяном заводе.

В центре России, в городе Пролетарск, Ростовской области, расположенный нефтехранилище стал целью интенсивных атак со стороны Украины. Это нефтехранилище, известное своей большой емкостью, находилось восточнее города и горело в течение более двух недель. Видео интенсивного пожара распространилось по всему миру, вызывая изумление у цивилизаций. Сейчас спутниковые снимки показывают обширный ущерб, причиненный как минимум двумя атаками дронов.

Эмблемы из службы картографирования ЕС «Коперник» указывают на то, что около семидесяти четырех танков были уничтожены или, по крайней мере, частично повреждены огнем. Первая атака на нефтехранилище украинскими дронами произошла 18 августа, и, по данным спутника, огонь якобы был потушен к началу сентября. Радио Свобода опубликовало сравнение до и после инцидента.

Это нефтехранилище, расположенное примерно в 500 километрах от линии фронта в Донбассе, является одним из крупнейших. Точное количество уничтоженных танков неизвестно, но, как считается, оно исчисляется десятками. Сообщения из Киева указывают на то, что на этом нефтехранилище также хранилось масло, используемое российской армией.

Уничтожение энергетической инфраструктуры России является заявленной целью Украины. Основная цель - нарушить поставки для российской армии и ослабить экономические возможности страны. Россия получает значительные доходы от экспорта нефти и газа и продолжает находить международных покупателей, в том числе европейские страны, такие как Венгрия и Словакия.

Дополнительные удары вблизи Москвы и нефтеперерабатывающего завода в Омске

Военные аналитики, такие как полковник Рейснер, в интервью ntv.de в конце июля заявили, что украинские атаки дронов привели к снижению нефтедобычи на 5%. С тех пор были нанесены дополнительные удары, в том числе вблизи Москвы. Кроме того, на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России в Омске вспыхнул пожар.

Кремль с тех пор перестал публиковать информацию об производстве нефтепродуктов. Загадочно, Министерство энергетики России сообщило газете «Коммерсант», что данные о производстве топлива используются для манипулирования рыночными силами и искусственного создания волнения.

Нефтехранилище, являющееся важным источником сырья для нефти, не только было атаковано, но и испытало разрушительные пожары, вызванные атаками дронов. Кроме того, атака на хранение сырой нефти, расположенную восточнее города и являющуюся домом для многочисленных нефтехранилищ, предположительно привела к уничтожению многих танков, что, вероятно, способствовало снижению нефтедобычи в России.

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