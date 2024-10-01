Адвокаты, представляющие Шона "Дидди" Комбса, ходатайствуют о его освобождении из тюрьмы, выступая за его досрочное освобождение до запланированного суда.

В настоящий момент Комбс находится в заключении, ожидая суда над собой по уголовным обвинениям, в том числе в сговоре с целью вымогательства, торговле людьми и перевозке с целью занятия проституцией. Комбс заявил о своей невиновности по этим обвинениям.

Его адвокаты ранее просили судью установить залог в размере 50 миллионов долларов, домашний арест и ограниченный доступ посетителей. Однако судья Эндрю Картер отклонил это предложение, согласившись с федеральными прокурорами, которые утверждали, что Комбс представляет угрозу для общества и может сбежать. Одним из основных опасений Картера были утверждения о том, что Комбс пытался повлиять на свидетелей, которых прокуроры связались в ходе расследования.

Изначально судья-магистрат отказал Комбсу в залоге. Его адвокаты затем обратились к Картеру, который будет председательствовать на суде, с просьбой освободить рэпера.

В понедельник адвокаты Энтони Рикко и Александра Шапиро, недавно присоединившиеся к команде защиты Комбса, подали ходатайство об апелляции. Этот шаг свидетельствует о том, что Комбс укрепляет свою защиту в преддверии предстоящего суда.

Помимо Рикко и Шапиро, адвокат Марк Агнифило представлял Комбса в течение нескольких месяцев. За это время Комбс был вовлечен в несколько гражданских судебных разбирательств и находился под федеральным расследованием.

В настоящее время Комбс содержится в тюрьме Metropolitan Detention Center в Бруклине, Нью-Йорк, где он проживает в общежитии с сооснователем FTX Сэмом Банкманом-Фридом и бывшим президентом Гондураса.

Несмотря на сложную правовую ситуацию, команда Комбса исследует альтернативные формы развлечений для него в тюрьме, такие как запрос доступа к оборудованию для производства музыки. В свете предстоящего суда есть предположения, что Комбс может considering выпустить новую музыку, чтобы связаться со своими фанатами.

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