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Федеральные земли ГерманииНовостиПреступность

Адвокат по уголовным делам выступает за пожизненное заключение

Во время четырехчасового заключительного выступления обвинение выражает свою точку зрения в деле о убийстве, связанном со старшим преподавателем на автотрассе А9. Они требуют суровых приговоров для обвиняемых.

 and  Katherine Bradley
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- Адвокат по уголовным делам выступает за пожизненное заключение

В суде регионального суда Потсдама по делу о убийстве учительницы власти потребовали пожизненного заключения для обоих обвиняемых. В ходе почти четырехчасового заключительного слова прокурор также предложил проверить отягчающее обстоятельство, которое обычно запрещает условно-досрочное освобождение в течение 15 лет. Двум лицам инкриминируются три критерия убийства: корысть, умысел и низкие мотивы.

В прошлом мае 40-летняя учительница была застрелена в своей машине на А9 возле Брюка (район Потсдам-Миттельмарк). Ее бывший романтический партнер и бывший коллега по школе сейчас находятся на суде. Они обвиняются в сговоре с целью убить жертву после длительного спора о custodia детства. По версии обвинения, женщину вынудили съехать с шоссе бывшим коллегой, а затем убили.

Обвиняемые перекладывают вину друг на друга

На данный момент суд, длившийся более 35 дней и включавший более 180 свидетелей, не нашел оружия, использованного при убийстве, и ни один из обвиняемых не признал свою вину. Вместо этого оба лица перекладывают вину друг на друга. Обвинение утверждает, что они действовали сообща, ссылаясь на переписку в WhatsApp и данные местоположения телефонов.

По словам властей, бывший партнер неоднократно выражал желание "устранить" мать своего ребенка разным людям. Однажды он даже публично угрожал ей, когда ребенок травмировал ногу в ее присутствии. Сначала он лишь намекал на идею избавиться от женщины бывшему коллеге по школе. Однако со временем планы якобы стали более конкретными, согласно версии обвинения.

В конце концов, оба якобы приобрели "непрослеживаемый транспортное средство". Бывший партнер также якобы получил пистолет. Перед тем, как бывший коллега по школе выполнил план, он продал свой домик, чтобы уехать в мобильном доме в другую страну после преступления. Однако этот план провалился, когда мобильный дом был поврежден в Австрии. Оба были арестованы по отдельности в Германии.

Несмотря на то, что ни один из обвиняемых не признал свою вину, обвинение считает, что они действовали сообща на основе переписки в WhatsApp и данных местоположения телефонов. Желание бывшего партнера "устранить" жертву, выраженное другим людям, сыграло значительную роль в предполагаемом заговоре. Два лица приобрели "непрослеживаемое транспортное средство" и оружие для преступления.

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