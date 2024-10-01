Adnoc предлагает приобрести Covestro - предложение о покупке представлено

Наступил решающий момент: Covestro готовится к поглощению со стороны Adnoc. Нефтяной гигант сделал предложение по приобретению бывшего дочернего предприятия Bayer. В целом, компания из Абу-Даби готова выложить около 15 миллиардов евро за компанию, входящую в индекс DAX.

После нескольких раундов переговоров и расследований нефтяная компания Adnoc из Абу-Даби официально приобрела специалиста по пластику Covestro. Бывшее дочернее предприятие Bayer оценено в 14,7 миллиарда евро, включая долги. Adnoc предлагает 62 евро за акцию. Цена была объявлена до начала критики книги.

По завершении сделки Adnoc подпишет подписку на дополнительный выпуск акций Covestro на сумму около 1,17 миллиарда евро, как объявил покупатель. Adnoc будет действовать в качестве "надежного, долгосрочного и заслуживающего доверия партнера" для Covestro. Covestro, как сообщается, поддерживает и одобряет предложение о поглощении. Adnoc преследовал компанию, входящую в немецкий основной индекс DAX, с прошлого лета. Covestro объявил о начале конкретных переговоров в конце июня.

В конце 2015 года Bayer разместил свою бывшую пластмассовую дивизию Material Science на фондовом рынке под названием Covestro. Компания входит в число крупнейших в мире производителей полимерных материалов, которые используются в различных отраслях. Эти материалы являются важным компонентом в производстве покрытий, клеев и пластмасс, а также можно найти в матрасах, сиденьях автомобилей и в изоляции и лопастях ветряных турбин.

Covestro получил 3,7 миллиарда евро во втором квартале - немного меньше, чем в предыдущем году. Однако операционный результат (EBITDA) снизился примерно на 17 процентов до 320 миллионов евро. Компания, по ее собственным утверждениям, имеет около 50 производственных сайтов по всему миру и насчитывает около 18 000 сотрудников, из которых около 7000 работают в Германии.

Основанная в 1971 году компания Adnoc является крупным производителем нефти и газа. Компания также управляет сетью нефтеперерабатывающих заводов и занялась торговлей и продажами. В последнее время компания пыталась войти в сектор производства химикатов как новый источник доходов с переменным успехом.

Приобретение Covestro компанией Adnoc является значительным шагом в сфере ['поглощений и слияний']. Этот шаг знаменует собой вход Adnoc в сектор производства химикатов, стремясь диверсифицировать свои источники доходов.

Сделка, оцененная примерно в 15 миллиардов евро, включает долги Covestro, и Adnoc предлагает 62 евро за акцию специалиста по пластику. Это соглашение ['поглощений и слияний'] изменит положение Covestro, с Adnoc в качестве долгосрочного и надежного партнера.

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