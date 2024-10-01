Adnoc намерен приобрести немецкую пластиковую корпорацию Covestro

Государственная нефтяная компания АДНОК из Объединенных Арабских Эмиратов, как ожидалось, вот-вот приобретет немецкого гиганта по производству пластмасс Covestro. Предложение от эмиратцев составляет 62 евро за акцию ливерпульской компании, как было объявлено обеими сторонами в прошлую среду. Это оценивает Covestro, входящий в индекс DAX, в астрономическую сумму в 11,7 миллиарда евро.

Covestro может похвастаться штатом в 17 500 сотрудников, из которых около 7000 работают в Германии. Кроме штаб-квартиры в Ливерпуле, у него есть значительные объекты в Крефельде (Урдинген), Дормагене (оба в Северном Рейне-Вестфалии) и Бунсбюттеле (Шлезвиг-Гольштейн). За рубежом большие заводы можно найти вблизи Хьюстона (США) и Шанхая (Китай). Компания производит как жесткие, так и гибкие пенопласты, а также твердые пластмассы для отраслей промышленности, таких как автомобилестроение, строительство, электроника и мебель.

Поговаривают о возможном поглощении с середины 2023 года. В сентябре 2023 года Covestro открыто признал переговоры с АДНОК, хотя формальные переговоры с компанией из Абу-Даби не начались до июня 2024 года. Сейчас требуется минимальный уровень принятия в 50% плюс одна акция. Отчеты указывают на то, что Covestro поддерживает предложение.

Возможное приобретение Covestro компанией АДНОК может существенно повлиять на его операции в Германии, так как ливерпульская компания имеет большое количество сотрудников и значительные объекты в стране. Партнерство Covestro с АДНОК потенциально может расширить его производственные возможности, учитывая ресурсы и опыт АДНОК в нефтяной промышленности.

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