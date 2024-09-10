Администрация Трампа и Джей Ди Вэнс распространяют ложные обвинения в отношении предполагаемого потребления животных в пищу гаитянскими мигрантами.
Последняя фаза кампании, нацеленной на расистские сообщения, включает нападки на расовую родословную вице-президента Камалы Харрис и запугивание ее иммиграционных политик.
Фокус сделан на Спрингфилде, Огайо, который в последнее время принял значительное количество иммигрантов из Гаити, бегущих из своей карибской страны, столкнувшейся с хроническими природными катастрофами, политическими убийствами и господством банд.
В группе Facebook Спрингфилда утверждается, что соседка обнаружила пропавшую кошку повешенной на дереве на участке гаитянского соседа, якобы для употребления в пищу, сообщает Springfield News-Sun. Этот слух был распространен консервативными СМИ и затем распространен на X, где он стал очень популярным в понедельник.
"Трамп депортирует мигрантов, которые едят домашних животных", - объявил аккаунт кампании Трампа на X. "Кэмила Харрис доставит их в ваш город. Выбирайте мудро, Америка".
Сенатор Тед Круз из Техаса опубликовал мем, на котором изображены две кошки, обнимающиеся. Надпись на изображении гласит: "Голосуйте за Трампа, чтобы уберечь гаитянских иммигрантов от поедания нас".
Ванс распространил видео, в котором говорится о миграции в Огайо на недавнем слушании. "Поступили сообщения о том, что домашних животных похищают и едят нелегалы", - сказал он. "Где наш пограничный патруль?" Некоторые платформы распространяли сгенерированные искусственным интеллектом изображения, на которых Трамп держал кошку, а за ним гналась толпа чернокожих мужчин.
Неподтвержденные утверждения приводят к хаотичной игре в "передачу сообщения", которая началась с местной группы Facebook и распространилась на консервативные СМИ и Республиканскую партию. Они набрали популярность на X, которой владеет Илон Маск, и он поделился мемом, чтобы продвигать ложные утверждения.
Некоторые аккаунты поделились записью с камеры, как доказательство своих утверждений, но эта запись была сделана в Кантоне, Огайо, более чем в 170 милях от Спрингфилда.
В заявлении для CNN власти Спрингфилда подтвердили, что "нет существенных доказательств или конкретных утверждений о том, что домашние животные были ранены, плохо обращены или жестоко обращены жителями иностранного сообщества".
Власти Спрингфилда оценивают, что около 12 000-15 000 иммигрантов проживают в округе, в котором находится город. Гаитянские иммигранты имеют временные разрешения в рамках программы иммиграционной амнистии, в то время как они ждут временного защитного статуса, как заявили власти города.
В понедельник представитель Ванса сказал, что он получил много сообщений от граждан Спрингфилда, выражающих свои опасения, и что твит Ванса отражает их тревоги.
"Жители связались с сенатором Вансом, чтобы выразить свои опасения по поводу преступности и дорожно-транспортных происшествий, а также чувства небезопасности в своих собственных домах", - сказал представитель. "В отличие от либеральных СМИ, ДЖД серьезно относится к заботам своих избирателей".
Представители Круза не ответили на запрос комментариев в понедельник.
Трамп неоднократно оспаривал расовую принадлежность Харрис, ложно заявляя, что она только недавно идентифицировала себя как черную. Харрис уже давно культивирует свою черную идентичность, посещая исторически черные колледжи и присоединяясь к исторически черным сестринствам. Харрис в основном воздерживается от участия в риторике Трампа о ее расе.
Гаитяне обладают значительной политической властью во Флориде - штате, который изначально был политически нейтральным, но затем стал стабильно красным, но кампании Байдена и Харрис считают, что он может снова стать предметом спора.
Корреспонденты CNN Аарон Пеллиш и Кит Махер внесли вклад в этот отчет.
В свете этих расистских дискуссий некоторые политические фигуры используют иммиграционные политики Харрис как повод для нападок.
Эти инциденты подчеркивают потенциальное влияние политики на межобщинные отношения, особенно когда затрагиваются расистские темы.