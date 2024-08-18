Администрация США намерена финансировать помощь Украине - посол Макеев выразил обеспокоенность

"Газета 'Фалендер Allgemeine Зонтагцайтунг' впервые подняла вопрос о предложенном ограничении и изучила внутренние документы министерств и Бундестага. Согласно сообщению 'ФАС', федеральный министр финансов Кристиан Линднер (СВП) якобы изложил эту новую стратегию в письме министру обороны Борису Писториусу (СПД) 5 августа.

В письме, по сообщениям, Линднер заявил, что дополнительная помощь Украине может быть рассмотрена только в том случае, если она будет учтена в годовом и последующих бюджетах, гарантируя соблюдение установленных лимитов. По словам министра финансов, поставки ранее санкционированных поставок продолжаются без перерыва, но новые запросы от Министерства обороны не должны быть утверждены в ответ на просьбу федерального канцлера Олафа Шольца (СПД). Однако в субботу вечером Министерство финансов заявило, что готово "рассмотреть возможность временного выделения дополнительных средств".

Для этого "дополнительные требования должны быть подробно и проверяемо указаны", - уточнил Минфин, в соответствии со всеми фискальными правилами, что позволит получить одобрение от Бундестага. На данный момент нет полного отчета о потребностях, что делает невозможным расследование или решение.

Украинский посол в Германии Алексей Макеев резко предостерег федеральное правительство от сокращения помощи Украине. "Сокращение военной помощи Украине угрожает безопасности Европы", - написал он в Twitter. "Это катастрофа и должно быть предотвращено. Средства доступны; это вопрос политической воли".

На этот финансовый год уже выделено около семи миллиардов евро на помощь Украине. Предложенный лимит на следующий год составляет три миллиарда евро. С 2025 года федеральное правительство планирует финансировать помощь Украине из нового международного фонда в размере 50 миллиардов евро, а не из федерального бюджета.

В связи с этим замороженные российские активы планируется использовать для поддержки Украины, которые классифицируются как "непредвиденные доходы", как подтвердила spokeswoman правительства Берлина по запросу AFP.

Сообщается, что бюджетные директивы вызвали разногласия внутри федерального правительства. Согласно информации 'ФАС', министр Писториус якобы составил подробный план на запрос примерно о четырех миллиардах евро дополнительной помощи Украине в этом году, но не представил его после вмешательства канцелярии.

Зеленый эксперт по обороне Сара Нанни раскритиковала ограничение Линднера на помощь как "необоснованное и вредное". Финансовому министру следует "немедленно отозвать его", - посоветовала она газетам RND.

Шарф критика в адрес политики федерального правительства прозвучала от Союза. "Вызывает беспокойство, что замораживание помощи Украине служит удобству значительной части СПД", - сказал заместитель фракции Союза Йоханн Вадепуль (ХДС) газетам RND. "Украина и местные производители оружия нуждаются в уверенности и надежности. Это больше не доступно при коалиции 'трафик свет'".

Ведущие экономисты также критиковали планы. "Я несколько удивлен, что мир коалиции, похоже, достигается за счет Украины и европейской безопасности", - сказал Мориц Шуларик, президент Института мировой экономики в Киле, газете 'ФАЗ' в понедельник. Председатель экспертного совета Моника Шницер охарактеризовала это как "фатальный сигнал" России. Сокращение может привести к последующим затратам, которые значительно выше текущей экономии - например, через дополнительных украинских беженцев.

Газета 'Фалендер Allgemeine Зонтагцайтунг' (ФАС) сообщила, что федеральный министр финансов Кристиан Линднер изложил новую стратегию дополнительной помощи Украине в письме министру обороны Борису Писториусу, заявив, что она должна быть эффективно бюджетной. ФАС также упомянула, что украинский посол в Германии Алексей Макеев резко предостерег от сокращения помощи Украине.

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