Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиFAS

Администрация США намерена финансировать помощь Украине - посол Макеев выразил обеспокоенность

Германия планирует ограничить свою финансовую помощь Украине, как сообщают Agentsво AFP и Комитет по бюджету Палаты лордов. В настоящее время не выделено дополнительных средств в рамках текущего бюджетного процесса помимо уже обязавшихся миллиардов евро. Это решение совпадает с...

 and  Melissa Williams
Время чтения 2 минут
Красные флаги felhasznalyut перед берлинским рейхстагом
Красные флаги felhasznalyut перед берлинским рейхстагом

Администрация США намерена финансировать помощь Украине - посол Макеев выразил обеспокоенность

"Газета 'Фалендер Allgemeine Зонтагцайтунг' впервые подняла вопрос о предложенном ограничении и изучила внутренние документы министерств и Бундестага. Согласно сообщению 'ФАС', федеральный министр финансов Кристиан Линднер (СВП) якобы изложил эту новую стратегию в письме министру обороны Борису Писториусу (СПД) 5 августа.

В письме, по сообщениям, Линднер заявил, что дополнительная помощь Украине может быть рассмотрена только в том случае, если она будет учтена в годовом и последующих бюджетах, гарантируя соблюдение установленных лимитов. По словам министра финансов, поставки ранее санкционированных поставок продолжаются без перерыва, но новые запросы от Министерства обороны не должны быть утверждены в ответ на просьбу федерального канцлера Олафа Шольца (СПД). Однако в субботу вечером Министерство финансов заявило, что готово "рассмотреть возможность временного выделения дополнительных средств".

Для этого "дополнительные требования должны быть подробно и проверяемо указаны", - уточнил Минфин, в соответствии со всеми фискальными правилами, что позволит получить одобрение от Бундестага. На данный момент нет полного отчета о потребностях, что делает невозможным расследование или решение.

Украинский посол в Германии Алексей Макеев резко предостерег федеральное правительство от сокращения помощи Украине. "Сокращение военной помощи Украине угрожает безопасности Европы", - написал он в Twitter. "Это катастрофа и должно быть предотвращено. Средства доступны; это вопрос политической воли".

На этот финансовый год уже выделено около семи миллиардов евро на помощь Украине. Предложенный лимит на следующий год составляет три миллиарда евро. С 2025 года федеральное правительство планирует финансировать помощь Украине из нового международного фонда в размере 50 миллиардов евро, а не из федерального бюджета.

В связи с этим замороженные российские активы планируется использовать для поддержки Украины, которые классифицируются как "непредвиденные доходы", как подтвердила spokeswoman правительства Берлина по запросу AFP.

Сообщается, что бюджетные директивы вызвали разногласия внутри федерального правительства. Согласно информации 'ФАС', министр Писториус якобы составил подробный план на запрос примерно о четырех миллиардах евро дополнительной помощи Украине в этом году, но не представил его после вмешательства канцелярии.

Зеленый эксперт по обороне Сара Нанни раскритиковала ограничение Линднера на помощь как "необоснованное и вредное". Финансовому министру следует "немедленно отозвать его", - посоветовала она газетам RND.

Шарф критика в адрес политики федерального правительства прозвучала от Союза. "Вызывает беспокойство, что замораживание помощи Украине служит удобству значительной части СПД", - сказал заместитель фракции Союза Йоханн Вадепуль (ХДС) газетам RND. "Украина и местные производители оружия нуждаются в уверенности и надежности. Это больше не доступно при коалиции 'трафик свет'".

Ведущие экономисты также критиковали планы. "Я несколько удивлен, что мир коалиции, похоже, достигается за счет Украины и европейской безопасности", - сказал Мориц Шуларик, президент Института мировой экономики в Киле, газете 'ФАЗ' в понедельник. Председатель экспертного совета Моника Шницер охарактеризовала это как "фатальный сигнал" России. Сокращение может привести к последующим затратам, которые значительно выше текущей экономии - например, через дополнительных украинских беженцев.

Газета 'Фалендер Allgemeine Зонтагцайтунг' (ФАС) сообщила, что федеральный министр финансов Кристиан Линднер изложил новую стратегию дополнительной помощи Украине в письме министру обороны Борису Писториусу, заявив, что она должна быть эффективно бюджетной. ФАС также упомянула, что украинский посол в Германии Алексей Макеев резко предостерег от сокращения помощи Украине.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

США твердо стоят на соглашении о перемирии: Госсекретарь подчеркивает важность диалога на Ближнем Востоке.
Главные темы

США твердо стоят на соглашении о перемирии: Госсекретарь подчеркивает важность диалога на Ближнем Востоке.

После недавних дискуссий о перемирии и освобождении пленников в секторе Газа госсекретарь США Antony Blinken возобновил дипломатические переговоры в Ближневосточном регионе. Blinken прибыл в Тель-Авив в воскресенье, что стало его ninth визитом в район с момента начала столкновений в Газе больше...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Восстанавливаем древнее устройство: восстановление устаревшего телефона не только экологично, но и...
Главные темы

Однако высокая цена на ремонт смартфона служит препятствием...

Однако высокая цена на ремонт смартфона служит препятствием... При поломке смартфона многие люди предпочитают купить новый вместо того, чтобы отремонтировать существующий. Однако ремонт часто бывает более экологичным и выгодным по цене. Поврежденный смартфон часто остается без дела, так как многие пользователи колеблются из-за предполагаемых высоких затрат на ремонт или неопределенности

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Крайне важный мост стратегического значения в Курском регионе России был разрушен.
Главные темы

Крайне важный мост стратегического значения в Курском регионе России был разрушен.

За прошедшие полторы недели со старта своего наступления в западной России силы Украины усилили свои нападения на различных российских территориях. По данным украинских ВВС, основными целями стали важные объекты инфраструктуры, например, значимый мост в пограничном регионе Курск и нефтяная...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Госсекретарь Блинкен отправляется на Ближний Восток, чтобы обсудить вопросы Израиля
Главные темы

Госсекретарь Блинкен отправляется на Ближний Восток, чтобы обсудить вопросы Израиля

После обсуждений возможного перемирия и освобождения заложников в секторе Газа министр иностранных дел США Antony Blinken возвращается в Израиль для продолжения переговоров. Корреспондент AFP сообщает, что Блинкен приземлился в аэропорту Бен Гуриона в Телавиве в воскресенье вечером. Как объявил...

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно

Последние

Люди погибли после выброса на скользкую дорогу.
Федеральные земли Германии

Люди погибли после выброса на скользкую дорогу.

Тридцативосьмилетний individal попал в тяжелую аварию на шоссе А81, потеряв управление при обгоне на мокром покрытии. Несмотря на героические efforts медиков стабилизировать его состояние, мужчина скончался от полученных травм.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
США твердо стоят на соглашении о перемирии: Госсекретарь подчеркивает важность диалога на Ближнем Востоке.
Главные темы

США твердо стоят на соглашении о перемирии: Госсекретарь подчеркивает важность диалога на Ближнем Востоке.

После недавних дискуссий о перемирии и освобождении пленников в секторе Газа госсекретарь США Antony Blinken возобновил дипломатические переговоры в Ближневосточном регионе. Blinken прибыл в Тель-Авив в воскресенье, что стало его ninth визитом в район с момента начала столкновений в Газе больше...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Ведущей этого шоу была Каролин Кёбекус
Общество

В неожиданном смене ARD временно прекращает вечернее вещание, передавая бразды правления молодому поколению.

Неожиданное изменение программы в начале: После "Tagesschau" дети высказывают свои проблемы и заботы в воскресенье. Ведущей программы была известная молодая мать.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Во втором раунде Бундеслиги одинокий игрок первой команды в итоге не выходит на поле.
Спорт

Во втором раунде Бундеслиги одинокий игрок первой команды в итоге не выходит на поле.

- Во втором раунде Бундеслиги одинокий игрок первой команды в итоге не выходит на поле. Первый раунд Кубка Германии: Бохум выбывает, а другие клубы продолжают борьбу Бохум стал первым клубом Бундеслиги, вылетевшим из Кубка Германии уже на первом этапе, уступив 0:1 (0:0) клубу 2-й Бундеслиги SSV Jahn Регенсбург,

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно