- Администрация намерена предложить налоговые льготы для электромобилей, используемых в секторе услуг.

Правительство планирует предложить больше государственной поддержки для стимулирования продаж электромобилей, сосредоточившись на более щедрых налоговых льготах для электромобилей, используемых в качестве служебных автомобилей. Об этом сообщается в проекте закона, полученном новостными агентствами и планируемом к объявлению в среду.

Согласно проекту закона, правительство стремится существенно повысить распространение электромобилей в Германии. Использование существенных налоговых мер считается решающим для достижения этой цели.

Популярность электромобилей снизилась после отмены государственных субсидий. Правительство прекратило так называемый экологический бонус, который было введено в декабре, из-за финансовых ограничений.

Меры из Плана экономического роста

Во время бюджетных дискуссий в июле коалиционное правительство согласовало "План экономического роста". Одной из мер было введение налоговых льгот для электромобилей, используемых в качестве служебных автомобилей.

В частности, это включает введение специальной амортизации для newly registered полностью электрических и аналогичных нулевых выбросов автомобилей для бизнеса с 1 июля 2024 года. Кроме того, налоговый лимит на чистую стоимость электромобилей в налоге на служебные автомобили будет повышен с 70 000 евро до 95 000 евро.

Министр экономики Роберт Габек (Зеленые) ранее заявлял о намерении стимулировать спрос на электромобили. Он ожидает "спросовый бум". Служебные автомобили играют важную роль, особенно на рынке подержанных автомобилей, учитывая их относительно короткие периоды использования.

Проект закона предлагает, что эти новые меры установят "явные налоговые стимулы", особенно для быстрого выхода электромобилей на рынок в корпоративном секторе. Только newly-purchased полностью электрически приводящиеся автомобили охватываются этим регулированием, которое, как ожидается, будет действовать временно для покупок между июлем 2024 года и декабрем 2028 года. "Временной лимит стимулирует быстрое принятие решений об инвестициях".

Государственные расходы

Проект закона указывает, что proyected tax revenue loss в 2024 году будет незначительным. Для 2025 года ожидается убыток в размере 480 миллионов евро, увеличивающийся до 540 миллионов евро к 2028 году.

Проект закона направлен на стимулирование распространения электромобилей в Германии, в частности, используемых в качестве служебных автомобилей. В рамках Плана экономического роста правительство предложит налоговые льготы для электромобилей, используемых в этом качестве, в том числе специальную амортизацию и повышенный налоговый лимит на их чистую стоимость.

Учитывая временный характер этих льгот, действующих с июля 2024 года по декабрь 2028 года, правительство надеется стимулировать быстрые решения об инвестициях в электромобили в корпоративном секторе в Германии, возглавляемые министром экономики Робертом Габеком.

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