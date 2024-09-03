- Администрация Лондона рассматривает возможность взять под свой непосредственный контроль Британские железные дороги.

Последняя администрация Великобритании планирует частично приватизировать железнодорожные услуги. Законопроект, представленный министром транспорта Луизой Хай, проходит в Парламенте и направляется в Палату лордов. Предложение предусматривает прекращение операций через частных поставщиков по мере окончания существующих контрактов или при наступлении условия досрочного расторжения контракта.

Споры из-за сбоев в движении поездов и высоких цен на билеты

В настоящее время в Великобритании насчитывается 28 различных железнодорожных операторов, каждый из которых обслуживает определенный регион. Промышленность неоднократно подвергалась критике из-за частых отмены поездов и задержек, а также высоких цен на билеты. Частые забастовки вызвали значительные перебои в обслуживании. Профсоюзы обвиняют эти компании в эксплуатации своих работников, при этом основная прибыль идет на оплату менеджеров и акционеров.

В качестве следующего шага Хай, представляющая Лейбористскую партию, планирует создать государственную компанию под названием "Великобритания железных дорог". Эта компания также возьмет на себя функции "Network Rail", некоммерческой организации, ответственной за управление инфраструктурой, такой как железнодорожная сеть.

Национализация железных дорог: исторический прецедент

Это не первый раз, когда британская железнодорожная система предлагается к национализации. После Второй мировой войны основные поставщики были объединены в единую государственную компанию "British Railways". Однако во время пребывания на посту премьер-министра Маргарет Тэтчер, эти государственные предприятия, в том числе "British Rail", были проданы и ликвидированы.

В отличие от этого, железнодорожный сектор Германии работает иначе. "Deutsche Bahn", лидер рынка, является государственной компанией, близкой к статусу акционерного общества. Федеративная Республика полностью владеет "Deutsche Bahn", которая управляет поездами по всей стране и управляет большинством ветхих железнодорожных путей Германии.

Из-за повторяющихся задержек поездов и многочисленных отмен были постоянные требования разделить сеть и операции, что привело некоторых к призыву к ликвидации компании.

Предложенная администрацией Великобритании приватизация железнодорожных услуг включает планы по вовлечению частных поставщиков только после окончания существующих контрактов или при наступлении условия досрочного расторжения контракта. Несмотря на предыдущую приватизацию при Маргарет Тэтчер, есть призывы изменить стратегию, учитывая частые отмены и задержки поездов в железнодорожной системе Великобритании.

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