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Администрация Байдена просит Верховный суд снять последний блок по плану погашения студенческих кредитов

Министерство образования запросило Верховный суд во вторник снять всеобъемлющий запрет на план погашения студенческих займов президента Джо Байдена, направленный на снижение ежемесячных платежей и ускорение пути к прощению долга.

 and  Viktoriya Miller
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Верховный суд США в Вашингтоне, округ Колумбия.
Верховный суд США в Вашингтоне, округ Колумбия.

Администрация Байдена просит Верховный суд снять последний блок по плану погашения студенческих кредитов

Вопрос ставит свежее давление на судей, чтобы они вмешались в политически напряженную проблему списания студенческих займов менее чем через год после того, как консервативное большинство отменило план по списанию долгов Байдена.

Иски в двух отдельных делах, касающихся плана, известного как SAVE (Сохранение ценного образования), ставят под угрозу будущее одного из ключевых политик администрации Байдена по студенческим займам всего за несколько месяцев до выборов в ноябре. Это также создает неопределенность для студентов, возвращающихся в колледж в этом месяце, относительно того, как они будут погашать свои займы после окончания обучения.

Министерство образования уже приостановило план SAVE в прошлом месяце из-за продолжающихся судебных разбирательств, и 8 миллионов заемщиков, зарегистрированных в плане погашения, были помещены в беспроцентную отсрочку, в течение которой они не обязаны вносить ежемесячные платежи по студенческим займам.

В настоящем деле администрация Байдена просит Верховный суд отменить единогласное решение, вынесенное в пятницу Апелляционным судом 8-го округа, которое запрещает ей дальнейшую реализацию плана SAVE, пока не будет рассмотрена правовая жалоба, поданная семью штатами, возглавляемыми республиканцами.

Это второй срочный запрос, касающийся плана SAVE, поданный в высший суд этим летом. Три других штата, возглавляемые республиканцами, попросили суд в прошлом месяце сохранить частичный запрет на план, пока их иск против него не будет рассмотрен в судах низшей инстанции.

«Предписание Восьмого округа серьезно навредило миллионам заемщиков и Министерству, заблокировав запланированные изменения и создав широкое замешательство и неопределенность», - написала генеральный прокурор Элизабет Прелога в своем срочном запросе в Верховный суд во вторник.

«Предписание вынудило Министерство поместить пострадавших заемщиков в временную отсрочку - результат, который явно хуже для всех», - добавила она.

Прелога подчеркнула, что предписание суда низшей инстанции настолько широко, что оно влияет на способность Министерства образования использовать другие программы студенческих займов - которые не являются предметом иска - для списания студенческой задолженности.

«Это чрезвычайное предписание смешало Министерство в управлении займами для миллионов заемщиков», - написала она, добавив позже, что предписание заблокировало «реализацию нормативных положений, которые существуют уже давно и которые штаты не правильно оспаривали».

Прелога также сказала Верховному суду, что если он решит не снять запрет суда низшей инстанции на SAVE, то судей просят рассмотреть законность плана в ускоренном порядке этой осенью.

Верховный суд запросил у штатов ответ на срочный запрос к 19 августа.

Восьмой округ сказал в своем решении на прошлой неделе, что семь штатов, которые подали иск против SAVE, «показали хотя бы «разумную возможность», что они в конечном итоге победят».

«На первый взгляд, штаты имеют лучшие аргументы по этим «существенным вопросам права, которые еще предстоит решить», - сказал суд в не подписанном, 10-страничном решении.

SAVE является одним из ключевых политик администрации Байдена-Харриса по студенческим займам. Он предназначен для снижения ежемесячных платежей зарегистрированных заемщиков и предоставления более быстрого пути к списанию студенческой задолженности. План был запущен soon после того, как Верховный суд отменил программу однократного списания студенческих займов Байдена в прошлом году.

В отдельном иске, поданном другой группой штатов, федеральный судья в июне встал на сторону истцов, заблокировав некоторые аспекты SAVE. Но федеральный апелляционный суд later снял запрет, что побудило штаты обратиться в Верховный суд с просьбой вмешаться. Этот запрос был подан более месяца назад.

Продолжающееся судебное разбирательство вокруг плана SAVE явно демонстрирует политически заряженную природу списания студенческих займов в политике. Решение консервативного большинства отменить предыдущий план по списанию долгов Байдена установило прецедент, который может существенно повлиять на решение Верховного суда по этому текущему срочному запросу.

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