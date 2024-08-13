Администрация Байдена просит Верховный суд снять последний блок по плану погашения студенческих кредитов

Вопрос ставит свежее давление на судей, чтобы они вмешались в политически напряженную проблему списания студенческих займов менее чем через год после того, как консервативное большинство отменило план по списанию долгов Байдена.

Иски в двух отдельных делах, касающихся плана, известного как SAVE (Сохранение ценного образования), ставят под угрозу будущее одного из ключевых политик администрации Байдена по студенческим займам всего за несколько месяцев до выборов в ноябре. Это также создает неопределенность для студентов, возвращающихся в колледж в этом месяце, относительно того, как они будут погашать свои займы после окончания обучения.

Министерство образования уже приостановило план SAVE в прошлом месяце из-за продолжающихся судебных разбирательств, и 8 миллионов заемщиков, зарегистрированных в плане погашения, были помещены в беспроцентную отсрочку, в течение которой они не обязаны вносить ежемесячные платежи по студенческим займам.

В настоящем деле администрация Байдена просит Верховный суд отменить единогласное решение, вынесенное в пятницу Апелляционным судом 8-го округа, которое запрещает ей дальнейшую реализацию плана SAVE, пока не будет рассмотрена правовая жалоба, поданная семью штатами, возглавляемыми республиканцами.

Это второй срочный запрос, касающийся плана SAVE, поданный в высший суд этим летом. Три других штата, возглавляемые республиканцами, попросили суд в прошлом месяце сохранить частичный запрет на план, пока их иск против него не будет рассмотрен в судах низшей инстанции.

«Предписание Восьмого округа серьезно навредило миллионам заемщиков и Министерству, заблокировав запланированные изменения и создав широкое замешательство и неопределенность», - написала генеральный прокурор Элизабет Прелога в своем срочном запросе в Верховный суд во вторник.

«Предписание вынудило Министерство поместить пострадавших заемщиков в временную отсрочку - результат, который явно хуже для всех», - добавила она.

Прелога подчеркнула, что предписание суда низшей инстанции настолько широко, что оно влияет на способность Министерства образования использовать другие программы студенческих займов - которые не являются предметом иска - для списания студенческой задолженности.

«Это чрезвычайное предписание смешало Министерство в управлении займами для миллионов заемщиков», - написала она, добавив позже, что предписание заблокировало «реализацию нормативных положений, которые существуют уже давно и которые штаты не правильно оспаривали».

Прелога также сказала Верховному суду, что если он решит не снять запрет суда низшей инстанции на SAVE, то судей просят рассмотреть законность плана в ускоренном порядке этой осенью.

Верховный суд запросил у штатов ответ на срочный запрос к 19 августа.

Восьмой округ сказал в своем решении на прошлой неделе, что семь штатов, которые подали иск против SAVE, «показали хотя бы «разумную возможность», что они в конечном итоге победят».

«На первый взгляд, штаты имеют лучшие аргументы по этим «существенным вопросам права, которые еще предстоит решить», - сказал суд в не подписанном, 10-страничном решении.

SAVE является одним из ключевых политик администрации Байдена-Харриса по студенческим займам. Он предназначен для снижения ежемесячных платежей зарегистрированных заемщиков и предоставления более быстрого пути к списанию студенческой задолженности. План был запущен soon после того, как Верховный суд отменил программу однократного списания студенческих займов Байдена в прошлом году.

В отдельном иске, поданном другой группой штатов, федеральный судья в июне встал на сторону истцов, заблокировав некоторые аспекты SAVE. Но федеральный апелляционный суд later снял запрет, что побудило штаты обратиться в Верховный суд с просьбой вмешаться. Этот запрос был подан более месяца назад.

Продолжающееся судебное разбирательство вокруг плана SAVE явно демонстрирует политически заряженную природу списания студенческих займов в политике. Решение консервативного большинства отменить предыдущий план по списанию долгов Байдена установило прецедент, который может существенно повлиять на решение Верховного суда по этому текущему срочному запросу.

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