Администрация Байдена продлила срок для Nippon Steel для представления обоснований приобретения US Steel

Неожиданный поворот событий дает сталелитейным компаниям возможность нажать кнопку «перезагрузки», потенциально спасая сомнительную сделку. Однако политическое сопротивление по-прежнему сильное. tanto Президент Джо Байден, как и бывший кандидат в президенты Дональд Трамп, и Вице-президент Камала Харрис выразили свое несогласие с сделкой.

Комитет по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах (CFIUS), группа высокопоставленных чиновников, ответственная за анализ значительных сделок, связанных с американскими компаниями, в течение нескольких месяцев изучает приобретение питтсбургской US Steel из-за опасений по поводу национальной безопасности.

При намерении Белого дома заблокировать сделку и стремлении чиновников CFIUS избежать политического влияния, продление срока, как предлагают два разных источника, кажется наиболее подходящим вариантом.

Представитель японской компании отказался комментировать. Представитель питтсбургской US Steel не ответил на запрос о комментарии.

Сделка превратилась в политическую бомбу замедленного действия. Несколько демократов из Ржавого пояса, таких как сенатор Шеррод Браун из Огайо и сенатор Джон Феттерман из Пенсильвании, также выступают против сделки. Профсоюз сталеваров, поддерживающий Харрис на президентских выборах, также яростно критикует приобретение.

Недавно US Steel заявила, что без поддержки Ниппон ей придется уволить сотрудников и закрыть заводы. Японский премьер-министр Фумио Кисида во время своего апрельского визита в Белый дом сказал, что решение о сделке будет принято на основе юридических обзоров.

На прошлой неделе различные бизнес-группы направили письмо министру финансов Джанет Йеллен, предупредив о рисках политизации процедуры, предназначенной для объективной оценки рисков национальной безопасности.

US Steel была выставлена на продажу в 2023 году после предложения о takeover в размере 7 миллиардов долларов от Cleveland Cliffs, компании из Огайо. Сделка на 14,9 миллиарда долларов с Nippon Steel, крупнейшим японским производителем стали, возникла в результате этого процесса продажи.

Продление срока рассмотрения CFIUS является критически важным для обеих компаний, так как решение по сделке повлияет на их бизнес-решение. При сильном политическом противодействии успешное прохождение этого обзора может существенно повлиять на их текущие деловые отношения.

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