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Административные органы просят привлечь к ответственности руководство Thyssenkrupp.

 and  Elizabeth Wells
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Административные органы просят привлечь к ответственности руководство Thyssenkrupp.

Министр экономики правительства Роберт Габек (Зеленые) ранее выразил обеспокоенность. Он сказал газете "Рейнская почта" в Дюссельдорфе, что ситуация в Thyssenkrupp напряженная со всех сторон, заявив: "Это не хорошая ситуация".

В четверг вечером после заседания наблюдательного совета Thyssenkrupp Steel tanto председатель совета как и менеджмент дочерней компании объявили об уходе. Председатель наблюдательного совета Сигмар Габриэль обвинил Мигеля Лопеса, CEO основной компании, в ведении "безпрецедентной атаки" против менеджмента сектора стали в последние недели.

Лопес публично критиковал менеджмент сектора стали Бернхарда Осбурга, заявляя, что ему "необходимо в конечном итоге разработать устойчивый, прочный и финансово жизнеспособный бизнес-план для переориентации". Thyssenkrupp продолжает выделение аiling steel subsidiary. Осбург и Габриэль должны были руководить и направлять этот проект.

Между тем, 20% дочерней компании было продано EPCG, компании, принадлежащей чешскому миллиардеру Даниилу Кретинскому. Еще 30% планируется передать EPCG. Существует значительное расхождение во мнениях о том, сколько денег подразделение должно получить от материнской компании. Представители профсоюзов предупреждали о возможных увольнениях в связи с предстоящей реструктуризацией в течение нескольких месяцев.

Осбург, а также другие члены совета директоров подразделения Маркус Гольмс и Хайке Денекке-Арнольд подали в отставку в четверг. Thyssenkrupp Steel объявило, что оставшиеся члены совета директоров, Денис Грімм и Филипп Конце, продолжат управление бизнесом. "Замещение вакантных позиций будет осуществляться в организованном процессе в ближайшее время", - объявила компания.

Али Гюзель, председатель совета работников Thyssenkrupp Steel в Дуйсбурге, критиковал Лопеса. "Это управление из Эссена привело нас в это положение", - сказал он WDR. С Осбургом, Гольмсом и Денекке-Арнольдом Лопес "устранил" трех экспертов, которые разработали прочный план для независимого будущего сектора стали.

Председатель наблюдательного совета Габриэль назвал это "серьезным нарушением доверия" и также обвинил Сигизмунда Руссвума, председателя наблюдательного совета материнской компании. Он заявил, что работал хорошо с менеджментом стали, но, похоже, видение успешного, независимого сектора стали больше не преследуется в Эссене. "Ответственное поведение как члены наблюдательного совета больше не возможно в этих обстоятельствах".

Государство пообещало Thyssenkrupp Steel два миллиарда евро на переход к зеленой стали, но компания должна выполнить свои обязательства в ответ, заявил представитель Министерства экономики. Компания должна "внести свой вклад в то, чтобы гарантировать, что преобразование удастся и будущее-ориентированное производство стали будет поддерживаться на немецком экономическом месте", - сказал Габек.

В ответ на критику Мигеля Лопеса менеджмента сектора стали Сигмар Габриэль, председатель наблюдательного совета, обвинил его в проведении "безпрецедентной атаки" против менеджеров в секторе стали. Кроме того, Габриэль выразил обеспокоенность потенциальным воздействием текущей реструктуризации на будущее сектора стали, заявив, что видение успешного, независимого сектора стали, кажется, покидает Эссен.

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