Административный орган ведет переговоры с ЕС и различными странами по вопросам миграционных правил.

Прошлой неделей правительство организовало встречу в Федеральном министерстве внутренних дел из-за ножевого нападения в Солingen. С их точки зрения, дискуссии вращались вокруг плана безопасности, введенного после инцидента, который предусматривает расширение запретов на оружие и ужесточение правил убежища и проживания.

Представитель ХДС Фри заявил: "Нам все еще нужно больше". Его единомышленник из ХСС, Андреа Линдхольц, выразила желание общественности о "снижении нелегальной миграции". Она также прокомментировала: "Поверхностные меры здесь не подойдут".

В ответ на призывы профсоюзов отказать беженцам на границе, министр-президент СДПГ Вайль заметил: "Это один из тех вопросов, над которыми нам нужно подумать, что реально, а что нет". По его словам, ЕС накладывает "очень строгие ограничения" на этот вопрос.

Однако Вайль поддержал встречи: "Мы видим, что темы расщепляют наше общество", - сказал он. "И я убежден, что единство демократических сил может быть только выгодным, и население обязательно это заметит".

Министр-президент Нижней Саксонии посчитал нереалистичным, что разговоры во вторник приведут к общему решению по всем вопросам. Тем не менее, он добавил, что никто не заинтересован в разговоре "который никогда не заканчивается".

ХДС, в частности Фри, выступал за "дальнейшие меры" за пределами текущего плана безопасности. В контексте правительственных дискуссий Андреа Линдхольц из ХСС повторила это, призывая к снижению "неконтролируемой миграции".

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