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Федеральные земли ГерманииНовостиФинансовый сектор

Административный орган предлагает два бюджетных плана на 2025 и 2026 годы.

Какие запланированные расходы у Рейнланд-Пфальца в ближайшем будущем? Вероятный контур в черновике двойного бюджета правительства 2025/26 должен дать некоторые первоначальные подсказки.

 and  Viktoriya Miller
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Обсуждение вращается вокруг существенных средств в проектируемом двойном бюджете 2025-2026 годов.
Обсуждение вращается вокруг существенных средств в проектируемом двойном бюджете 2025-2026 годов.

- Административный орган предлагает два бюджетных плана на 2025 и 2026 годы.

Правительство Рейнланд-Пфальца представит свой проект двухлетнего двойного бюджета во вторник (в 13:00). Этот проект получил зеленый свет от кабинета министров перед его публичным представлением. Основные пункты этого проекта представит Президент Земли Александр Швицтер, Министр финансов Дорис Ахен (оба - СДПГ), Министр семьи Катарина Бинц (Зеленые), и Министр экономики Даниэла Шмидт (ФДП). Это разнообразное жюри представляет три участвующие партии коалиции "Семь цветов радуги".

После решения кабинета министров проект двойного бюджета будет передан в земельный парламент. Здесь парламент углубится в численные детали. После подробного обсуждения в Комитете по бюджету и финансам, заседание парламентской пленарной сессии, как окончательный решающий орган бюджета, произведет решающий голос.

Проект двойного бюджета, утвержденный кабинетом министров, существенно повлияет на финансовый сектор в Рейнланд-Пфальце. После тщательной проверки в Комитете по бюджету и финансам, финансовый сектор будет внимательно следить за окончательным утверждением парламентом двойного бюджета.

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