- Административный орган, ответственный за уголовные дела в Гамбурге, проходит корректировку персонала.

С ростом числа сообщений о преступлениях прокуратура Гамбурга планирует усилить свои ряды на 28 человек в течение следующих двух лет. Это увеличение персонала необходимо для поддержания эффективной прокурорской деятельности и сохранения отличного сотрудничества между правоохранительными органами, как заявила сенатор юстиции Анна Галлина (Зеленые) после заседания Сената в ратуше.

Общая стоимость этой инициативы в размере 5,7 миллиона евро будет покрыта из общего бюджета финансового управления. Поправка к бюджету Сената, предусматривающая это, будет вынесена на утверждение парламента в декабре.

В первой фазе этой трансформации в 2025 году появятся 15 новых позиций, а в следующем году - еще 13.

Разбивка новых ролей: восемь позиций для прокуроров, три для юридических помощников и четыре в секторе экономических экспертов и судебных служащих.

Галлина отметила, что прокуратура Гамбурга сталкивается с широким спектром преступной деятельности и резким ростом новых дел. "В течение этого законодательного периода мы уже существенно укрепили систему уголовного правосудия, чтобы бороться с организованной преступностью в сфере наркоторговли и торговли оружием, а также преследовать тех, кто распространяет детскую порнографию", - сказала она.

Кроме того, растет число случаев отмывания денег, экономических преступлений, мошенничества, краж и преступлений на почве ненависти. "В свете этих реалий мы сейчас добиваемся существенного увеличения персонала", - заявила Галлина.

Генеральный прокурор Йорг Фрёлих воспринял это увеличение как признание заслуг своей команды. "При навигации в этом сложном ландшафте преступности будет критически важно построить умные структуры в прокуратуре, чтобы эффективно и эффективно справляться с растущей сложностью", - добавил он. "Больше персонала открывает больше возможностей, которые мы должны сразу использовать для улучшения нашей работы".

Сенат утвердил поправку к бюджету, выделив средства для прокуратуры Гамбурга на добавление 15 новых позиций в 2025 году и 13 - в следующем. Эти новые позиции в составе Сената необходимы для того, чтобы прокуратура Гамбурга могла эффективно справляться с ростом различных видов преступной деятельности, таких как наркоторговля, торговля оружием, отмывание денег и преступления на почве ненависти.

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