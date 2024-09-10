- Административный орган отмечает прогресс в области цифровизации.

В сфере технологического прогресса Саксония-Анхальт, по словам государственного секретаря по цифровым вопросам Бернда Шломера, добилась успехов в различных областях. Для жителей, бизнеса и администрации были заметны улучшения, сказал Шломер. "Саксония-Анхальт становится более технологически подкованной, и это положительная тенденция".

В рамках инициативы "Онлайн-школы" 96% образовательных учреждений сейчас подключены к волоконно-оптической сети, заявил Шломер. "Мы лидируем по скорости и эффективности. Другие регионы столкнулись с серьезными проблемами в этой области", - добавил он.

Также планируется усовершенствовать администрацию с помощью цифровой стратегии, сделав ее более простой, прозрачной и цифровой, сказал Шломер. В настоящее время 193 административные услуги можно завершить онлайн, но не во всех городах. Однако постоянно вводятся новые услуги. Цель состоит в том, чтобы как можно скорее упростить цифровые транзакции для услуг, таких как изменение адреса, удостоверения личности или водительских прав.

Однако левая партия в земельном парламенте считает, что Саксония-Анхальт отстает в технологическом прогрессе. "Жители Альтмарка или Жериховер Ланда хорошо знают, что в многих районах мобильные сети и высокоскоростные интернет-соединения редки", - сказала фракционный лидер Ева фон Ангерн в интервью dpa. В частности, небольшие муниципалитеты нуждаются в активной поддержке от правительства земли в области технологического прогресса. "Нехватка квалифицированных кадров создает серьезные проблемы для публичной администрации, и цифровые процессы должны быть последовательно продвинуты, чтобы существующие ресурсы можно было использовать для других задач".

Левая партия в земельном парламенте выступает за увеличение поддержки от правительства земли для технологического прогресса в небольших муниципалитетах, особенно в районах, где мобильные сети и высокоскоростные интернет-соединения редки, такие как Альтмарк и Жериховер Ланд. Комиссия с помощью своей цифровой стратегии стремится упростить онлайн-услуги для задач, таких как изменение адреса, удостоверения личности или водительских прав, с конечной целью сделать цифровые транзакции более доступными для всех жителей Саксонии-Анхальт.

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