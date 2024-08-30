- Административный орган делает значительные шаги в поддержке сельскохозяйственной общины.

Фермеры в Шлезвиг-Гольштейне вот-вот вздохнут с облегчением. Министр-президент Даниель Гюнтер получил овацию за свой девятиэтапный план на Дне сельского хозяйства в Рендсбурге после того, как президент сельскохозяйственного союза Клаус-Пeter Лютх создал напряжение. Основное облегчение для сельского хозяйства и правительства земли - это снижение бюрократии. "В Германии есть избыточное регулирование во многих аспектах жизни, которое раздражает многих людей", - заявил политик ХДС.

Фермеры почувствуют облегчение различными способами, например, в уходе за живыми изгородями. В будущем фермеры смогут обрезать боковые побеги каждые три года, начиная с 15 сентября вместо 1 октября, как было раньше. Живые изгороди теперь можно срезать полностью до конца февраля. Примут меры по борьбе со стойкими сорняками в защите растений. Отчетность о удобрениях может быть представлена только два раза в год. Фермерам по производству свиней больше не понадобится разрешение на строительство открытых площадок.

Было объявлено о едином портале данных для общения фермеров и правительства. Это упростит документацию и исключит дублирование записей. Гюнтер обратился к нескольким сотням фермеров в зале: "Вы гораздо более продвинуты в цифровизации, чем мы, и это просто абсурдно, что часто мы терпим неудачу, а вы несете более обременительную бюрократическую нагрузку".

Глава правительства также пообещал снизить требования к документации по антибиотикам, которые в Шлезвиг-Гольштейне строже, чем в других землях. Гюнтер заверил фермеров, что продолжит работать над этими вопросами. "Наша цель - свести к минимуму бюрократию в Шлезвиг-Гольштейне". Его предыдущее обещание поддержать сельское хозяйство остается в силе.

Призывают к продовольственной самодостаточности

В своем выступлении президент сельскохозяйственного союза Шлезвиг-Гольштейна Клаус-Пeter Лютх призвал к другому подходу к поставкам местных продуктов. "Нам нужна продовольственная самодостаточность", - сказал Лютх на Дне сельского хозяйства, проходившем вместе с сельскохозяйственной выставкой Norla в Рендсбурге. Это особенно важно в свете глобальных кризисов, таких как война в Европе, чтобы избежать возможного дефицита продуктов в будущем.

В вопросах биоразнообразия или защиты климата не должно быть противоречий между политикой и сельским хозяйством, потребовал Лютх. "Есть только сотрудничество". Компании уже делают свою часть в этих областях. Фермеры также несут ответственность перед своими предприятиями.

Лютх особенно призвал к дальнейшему сокращению бюрократии. "Это должно быть снова сокращено". Политика должна больше доверять информированным лицам в сельском хозяйстве.

Критика от экологов

Критика, в частности по будущим правилам по уходу за живыми изгородями, прозвучала от экологов. "Если живые изгороди теперь можно обрезать с сентября, мы опасаемся, что техника может оказаться слишком близко к живой изгороди во время посева зимней пшеницы и повредить эти жизненно важные местаобитания для биоразнообразия", - сказал председатель Бунда Шлезвиг-Гольштейн Дитермар Ульбрих. Правительство земли уступило влиянию лобби сельского хозяйства.

К девятиэтапному плану облегчения для фермеров были добавлены: требование отчитываться о удобрениях два раза в год, и возможность для фермеров обрезать живые изгороди боковыми побегами каждые три года, начиная с 15 сентября, и срезать их полностью до конца февраля.

В ответ на критику экологов о новых правилах по уходу за живыми изгородями министр-президент Даниель Гюнтер заявил, что изменения были необходимы для снижения бюрократии и облегчения бремени на фермеров.

Читайте также: