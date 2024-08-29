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Административный орган дает согласие на сбор инициатив

 and  James Williams
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Происшествие со стрельбой в солингене потрясло как жителей, так и местные власти.
Происшествие со стрельбой в солингене потрясло как жителей, так и местные власти.

Административный орган дает согласие на сбор инициатив

После летального ножевого инцидента в Солingen федеральное правительство согласилось на набор мер. Называемый «пакет безопасности», этот комплекс мер будет представлен федеральным министром внутренних дел Нэнси Фэзер, федеральным министром юстиции Марко Бушманном и Анной Хайдук, государственным секретарем в Федеральном министерстве экономики, возглавляемом заместителем канцлера Робертом Хабеком, в четверг днем (в 16:00), как было объявлено в Берлине. Подробности пока не разглашаются.

Три смертельных случая в ходе пятничных событий вызвали дискуссии о ужесточении огнестрельного оружия и усовершенствовании миграционной политики. Правительство объявило ряд мер в начале недели. По словам Фэзер и Бушманна, это будет в основном направлено на противодействие исламскому экстремизму, высылку беженцев и ужесточение законодательства об оружии.

После представления «пакета безопасности» в ответ на летальный ножевой инцидент в Солingen власти, скорее всего, обсудят график реализации этих мер. После объявления ожидаются дальнейшие подробности о влиянии этих мер на законодательство об оружии и миграционную политику.

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