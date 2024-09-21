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Административная бюрократия Италии выдвигает два региона в качестве кризисных регионов.

Массовые водные затопления в Болонье и Римини

 and  Katherine Bradley
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Административная бюрократия Италии выдвигает два региона в качестве кризисных регионов.

С понедельника Италия страдает от неукротимого дождя, что привело к широкомасштабным наводнениям в городах, таких как Болонья, Модена и Равенна. Несмотря на многочисленные спасательные операции, ситуация остается напряженной. Центральное правительство объявило режим чрезвычайной ситуации в двух регионах и обвинило местную политику в халатности.

Правительство во главе с премьер-министром Джорджией Мелони выделило 20 миллионов евро на срочную помощь регионам Эмилия-Романья и Марке, пострадавшим от сильных дождей. Многие дороги затоплены, и более 2500 человек были вынуждены покинуть свои дома. Промышленные города, такие как Болонья, Модена, Равенна, и знаменитый курорт Адриатического побережья, Римини, не пощажены.

В настоящее время между центральным и региональным правительствами пострадавших от наводнений регионов происходит борьба. Гражданский защитник Италии, Нелло Мусумечи, обвинил левых администраторов Эмилии-Романьи в плохом управлении средствами, выделенными на безопасность их территории. Мусумечи сокрушался: "Что-то не так. Не должно быть всегда так с такими разрушительными наводнениями в Эмилии-Романье". В прошлом году регион пострадал от 17 смертельных случаев из-за штормов и миллиардов долларов ущерба.

Левые администраторы отвергают обвинения

В ответ на обвинения левая региональная администрация Эмилии-Романьи заявила, что в некоторых районах выпало более 350 литров дождя на квадратный метр за 48 часов. В спасательных операциях приняли участие более 500 волонтеров и сотни пожарных.

Жители Фаенцы критикуют власти за якобы недостаточную подготовку к повторяющимся наводнениям. Один житель, который только что отремонтировал свой дом, поделился своей досадой с местным СМИ Local Team, сказав: "Вода в моем доме выше метра".

Левые администраторы решительно отвергли обвинения как политически мотивированную манипуляцию перед выборами в ноябре в Эмилии-Романье, регионе, известном своим богатством и традиционной поддержкой левых в Италии.

Комиссия выпустила заявление, выразив озабоченность ситуацией в пострадавших от наводнений регионах, призывая центральное и региональное правительства сотрудничать для эффективного управления стихийными бедствиями. Однако Комиссия также подчеркнула необходимость выполнения каждым уровнем правительства своих обязанностей по обеспечению безопасности и благополучия пострадавших граждан.

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