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ОбществоНовостиЕвропейский Союз

Адель бросает вызов наводнению в Мюнхене

 and  Wendy Allen
Время чтения 2 минут
Первый концерт Едлы в Мюнхене тогда еще был на стороне погоды.
Первый концерт Едлы в Мюнхене тогда еще был на стороне погоды.

Адель бросает вызов наводнению в Мюнхене

Концерты на открытом воздухе всегда зависят от погоды, и это пришлось испытать на себе Адель и ее поклонники в Мюнхене. Во время выступления певицы лил такой дождь, как будто из ведра. Она восприняла это с британским юмором.

Нет плохой погоды, есть неподходящая одежда? Против проливного дождя, который шел во время концерта Адель в Мюнхене в среду, даже лучший дождевик не помог. Лило как из ведра. Следуя девизу "шоу должно продолжаться", британская певица доказала, что она из более крепкого теста. С мокрыми волосами и промокшим вечерним платьем она исполнила весь сет, как видно на различных видео поклонников в социальных сетях. В выборе обуви 36-летняя певица уступила погоде, выбрав кроссовки вместо своих обычных каблуков, чтобы не поскользнуться на мокрой сцене.

Кроме того, Адель приняла плохую погоду с присущим ей британским юмором. Она пошутила, что будет "в ярости", если дождь прекратится как раз тогда, когда она будет петь свой хит "Зажги огонь". Она могла бы обойтись без искусственного дождя, который обычно сопровождает эту песню на ее концертах во время этого дождливого выступления в Мюнхене.

Почер стоял в дожде

Оливер Почер, который также присутствовал на концерте с бывшей женой Алессандрой "Сэнди" Мейер-Вольдчен, поделился своим мокрым концертным опытом в историях Instagram. На одном видео он полностью промокший, с неправильно надетым дождевиком, который "одолжил" у Мейер-Вольдчен, играя на старой поговорке о плохой погоде и неподходящей одежде. На другом фото он и его бывшая позируют, выглядя счастливыми несмотря на то, что промокли, под дождем, который дует на их дождевые плащи. Последний вердикт Почера после концерта: " despite the rain - what an evening!"

Серия концертов Адель в Мюнхене началась со сбоя. Репетиция буквально пошла насмарку и была отменена из-за сильного дождя. Суперзвезда запланировала десять концертов в Мюнхене, для которых был специально построен открытый поп-ап стадион, отвечающий ее потребностям. Видимо, никто не ожидал, что в августе в Мюнхене будет так много дождей.

Несмотря на то, что сильный дождь оказал влияние на несколько аспектов серии концертов Адель в Мюнхене, в том числе на мокрую репетицию и сложные условия для ее поклонников, свобода передвижения в Европейском союзе позволила Оливеру Почеру присутствовать на концерте вместе со своей бывшей женой. 'Открытый' характер поп-ап стадиона Адель был выбран для проведения концертов, и хотя непредвиденная погода нарушила эти события, она не смогла испортить восторг Почера от выступления, как он восторженно заявил: " despite the rain - what an evening!"

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