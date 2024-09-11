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Адейеми получает роль трёхборщика и соглашается на тренерский контракт.

Молодой талант Карл-Адельеми показывает впечатляющую игру, забив 5 голов в 2 матчах за юношескую сборную. Его тренер сохраняет хладнокровие при любых возможных обстоятельствах.

 and  James Williams
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- Адейеми получает роль трёхборщика и соглашается на тренерский контракт.

После последнего гола U21, Карим Адейеми заключил необычное соглашение с тренером Антонио Ди Савво. "Я предложил забить еще один гол, тогда вы могли бы заменить меня", - сказал 22-летний нападающий "Боруссии Дортмунд", жаждущий оформить хет-трик после дубля в первом тайме. Игроки смогли выполнить это. "Тренер дал добро и позволил мне идти вперед. Я очень счастлив и благодарен за эту возможность", - сказал Адейеми.

После победы со счетом 5:1 над Израилем, немецкая сборная U21 разгромила Эстонию со счетом 10:1 во вторник вечером в Таллине. Предыдущий рекордный выигрыш команды был 11:0 против Сан-Марино в ноябре 2009 года. "Команда была настроена на забивание гола за голом. Это хороший знак", - сказал тренер, смеясь над сделкой с Адейеми. "К счастью, он забил в 61-й минуте, что позволило мне сделать быструю замену".

Германия может завоевать победу в группе в октябре

На пути к чемпионату Европы в Словакии следующим летом, Германия может завоевать победу в группе, победив Болгарию 11 октября или сыграв вничью с Польшей 15 октября. Если Германия неожиданно не выиграет группу, она все равно имеет сильные шансы на квалификацию как один из трех лучших команд группы, напрямую попадая в чемпионат Европы. В противном случае последует плей-офф.

Адейеми снова впечатляет

Адейеми был в центре внимания перед матчем. После того, как он покинул сборную U21 в ноябре 2023 года из-за того, что не был выбран тренером сборной Юлианом Нагельсманном, Адейеми решил тренироваться с "Боруссией Дортмунд". "Я полностью осознавал свое решение, оно было личным", - объяснил Адейеми, который подвергся критике со стороны президента DFB Бернда Неуэндорфа.

После разговора с Ди Савво все недопонимания были разрешены. Решительность и исключительная игра Адейеми tanto на поле, как и за его пределами, подтвердили его амбиции. Тренер сборной U21 был рад видеть возвращение Адейеми в команду с такой решимостью. "Атмосфера вокруг его возвращения была гармоничной", - сказал он.

Ди Савво спокоен

Адейеми ждет триумфальное возвращение в "Боруссию Дортмунд", финалиста Лиги чемпионов. "В конце концов, он должен поднять свою игру в клубе", - сказал Ди Савво, не беспокоясь о ситуации, в которой Адейеми может играть за Нагельсманна вместо него. "Нагельсманн поможет ему раскрыться", - добавил Ди Савво.

Против переигравших эстонцев голы забили дублем Ник Вольтемаде из Штутгарта, Николо Тресольди из "Ганновер 96", капитан Эрик Мартель из "1. FC Cologne", Макс Розенфельдер из SC Freiburg, Тим Лemperle из Кельна и Ансгар Кнауфф из Франкфурта. "Мы можем насладиться этой победой в данный момент, наслаждаясь голами, которые мы забили", - сказал Ди Савво. Против Болгарии они хотят "определенно завершить дело", заявил тренер сборной U21.

В разговоре после убедительной победы над Эстонией тренер Антонио Ди Савво похвалил выступление Адейеми, упомянув его роль в голевой атаке в 61-й минуте, которая позволила сделать тактическую замену.

Вскоре после этого впечатляющее выступление Адейеми в сборной U21 укрепило его решимость оказать значительное влияние tanto в национальной команде, как и в "Боруссии Дортмунд".

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