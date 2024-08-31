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Федеральные земли ГерманииНовостиТюрьма

Абсолютно никаких следов беглых задержанных.

Подозреваемые в взяточничестве, ограблении и взломе: двое подозреваемых сбегают из швейцарской тюрьмы и потенциально направляются в Германию, расстроенные власти продолжают розыск.

 and  Viktoria Klein
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Ведется глобальное расследование для выявления двух лиц.
Ведется глобальное расследование для выявления двух лиц.

- Абсолютно никаких следов беглых задержанных.

Два беглеца, сбежавшие из тюрьмы в Базеле, все еще на свободе. Поиски этих лиц продолжаются в субботу, как подтвердил представитель Департамента юстиции и безопасности в кантоне Базель-Штадт. Двое, якобы, сбежали из тюрьмы Бэсслергут в пятницу днем, расположенной вблизи границы с Баден-Вюртембергом.

22-летний тунисец был заключен под стражу по обвинению в умышленном убийстве, нанесении тяжких телесных повреждений и грабеже. 37-летний алжирец был признан виновным в вандализме, незаконном проникновении и несанкционированном проникновении.

Полиция не раскрыла способ, с помощью которого заключенные смогли сбежать.

Беглецы, как считается, могут прятаться в отдаленных районах, чтобы избежать повторного задержания, так как тюрьма Бэсслергут имеет строгие меры наказания за попытки побега. Их побег поставил регион на границе Швейцарии и Германии на высокий уровень бдительности, с усилением патрулей и КПП.

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