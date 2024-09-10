ABC News выходит в центр внимания, готовясь к значительной дискуссии Трампа-Харриса с существенными последствиями.

Модераторы Дэвид Мюир и Линда Дэвис столкнутся с уникальной ситуацией, в отличие от той, когда ABC News впервые договорилась о проведении высокорейтингового дебатов между кандидатами в президенты в мае. С тех пор Харрис стала демократическим nominee, что не только изменило президентскую гонку в Белом доме, но и повлияло на переговоры перед теледебатами.

Этот дебат станет серьезным испытанием для владельца Диснея, так как это единственный запланированный раунд встречи Харрис и Трампа в гонке 2024 года, и он может стать поворотным моментом для любой из кампаний. Каждый аспект дебатов, от вопросов модераторов до освещения, будет находиться под пристальным вниманием кандидатов и публики в течение 90-минутного противостояния.

В преддверии дебатов в ночь на вторник в ABC News разгорелся закулисный конфликт, когда руководители сети пытались установить правила и формат для этого события.

Изначально ABC планировала следовать правилам, использованным CNN на президентском дебате в июне между президентом Джо Байденом и Трампом, избегая живой аудитории и отключая микрофоны кандидатов, когда говорит их оппонент - правило, предложенное командой Байдена перед дебатами CNN.

Однако команда Харрис настояла на том, чтобы микрофоны были включены всю ночь и потребовала от ABC изменить правило. Некоторые из самых запоминающихся моментов Харрис на предыдущих дебатах и слушаниях в Сенате произошли во время перебивания. Sources сообщают, что команда Харрис считала, что отключение микрофонов сделает Трампа более дисциплинированным, и они были разочарованы нежеланием ABC изменить правило.

Эта ситуация поставила ABC в затруднительное положение. Хотя демократы выбрали нового кандидата после соглашения о проведении дебатов, республиканцы этого не сделали. Кампания Трампа уже приняла предложенные правила от генерального юрисконсульта ABC News. Вопрос о микрофонах оставался последней точкой разногласий, даже когда ABC начала устанавливать свою физическую инфраструктуру в Национальном центре Конституции.

В конце концов, кампания Харрис уступила, написав в письме ABC, что они понимают, что Трамп может пропустить дебаты, если не будет соблюден предпочтительный формат.

ABC, похоже, оставила возможность пересмотреть вопрос об отключении микрофонов в определенных обстоятельствах, согласно источнику, знакомому с переговорами по дебатам. ABC заверила команду Харрис, что если будет много перебивания между двумя кандидатами, сеть может решить включить оба микрофона, чтобы зрители дома услышали обмен репликами. Модераторы будут discourage interruptions и объяснять аудитории, что происходит, добавил источник.

Однако ABC опровергла идею об отключении микрофонов, заявив на прошлой неделе: "Кроме опубликованных сегодня правил дебатов, которые были взаимно согласованы двумя кампаниями 15 мая, мы не заключали других соглашений. Мы с нетерпением ждем модерации президентского дебата в следующую среду".

Тем не менее, у публики будет еще один шанс понять заглушенные разговоры во время трансляции. В отличие от дебатов CNN, группа репортеров, освещающих кандидатов для крупных новостных организаций, будет присутствовать в студии дебатов, чтобы услышать и сообщить о комментариях обеих сторон, отметил источник. ABC отказалась от комментариев.

Значительный момент посреди перестановок в руководстве

Президентские дебаты - это большие события для сетей, которые их транслируют. Они представляют собой существенные инвестиции, привлекают огромные рейтинги и часто входят в число самых просматриваемых событий в истории сети.

Для ABC News этот дебат происходит в критический момент. В прошлом месяце компания-владелец Disney назначила Альмина Карамехмедовича, главного продюсера "World News Tonight", следующим президентом сети. Его назначение последовало за внезапной отставкой бывшего президента Ким Годвин в мае, что положило конец трехлетнему периоду беспокойства в ABC News, когда сотрудники заявили, что ее разделительное руководство привело к снижению морального духа сотрудников. Успешный дебат и высокие рейтинги могут дать долгожданный моральный стимул сотрудникам.

ABC придется столкнуться с пристальным вниманием Трампа и его союзников в преддверии дебатов. Трамп критиковал сеть, поставив под сомнение ее беспристрастность. Несмотря на его резкие нападки на СМИ, называя журналистов "врагами народа", у Трампа были особые проблемы с ABC.

"ABC - худшая сеть в плане справедливости", - сказал Трамп в прошлую неделю Фокс Ньюс Сэну Хэннити. "Они довольно грубы, и я думаю, что многие люди будут смотреть, чтобы увидеть, насколько они грубы и несправедливы".

Трамп также предположил, что Дана Уолден, со-руководитель развлечений Disney, которая технически руководит ABC News и является другом Харрис, как-то даст Харрис предварительное уведомление о вопросах. Сеть опровергла это, заявив, что Уолден не имеет редакционного контроля над ABC News.

Трамп также судится с Джорджем Стефаноopoulos из-за утверждения ведущего ABC News о том, что присяжные пришли к выводу, что Трамп "изнасиловал" Э. Жан Карролл. (В прошлом году федеральный суд Манхэттена признал, что Трамп сексуально домогался Карролл и признал его виновным в причинении телесных повреждений).

В прошлом месяце Трамп поспорил с старшим корреспондентом ABC по вопросам Конгресса Рэйчел Скотт во время интервью на конвенции Национальной ассоциации черных журналистов, критикуя ее за острые вопросы о его прошлых заявлениях о расе. В отличие от некоторых коллег ABC News, Трамп не атаковал Мюира или Дэвис - последнего, который никогда не интервьюировал Трампа.

Опытные Мюир и Дэвис готовы провести свой первый президентский дебат между демократами и республиканцами, несмотря на свой обширный опыт в первичных дебатах. Мюир, известный как ведущий вечерних новостей, ранее общался с Трампом, получив первое интервью у бывшего президента после инаугурации. В то же время Дэвис, известная своей ролью в ночном потоковом новостном шоу ABC и воскресном новостном шоу, менее известна.

Несмотря на свой опыт, выступление в следующий вторник неизбежно вызовет внимание и критику, в том числе вопрос о том, следует ли модераторам проверять факты в реальном времени во время дебатов.

Как заявил директор политического отдела ABC News Рик Кляйн в беседе с The New York Times, "Я не считаю, что это вопрос 'да' или 'нет'". ABC News не планирует проверять каждый факт или полностью игнорировать проверку фактов. Вместо этого их роль заключается в поддержании конструктивного разговора и продвижении доброжелательного, упорядоченного дискуссионного процесса, что включает в себя постановку осмысленных вопросов, направление дискуссии и обеспечение вежливости.

Вклад от CNN МД Ли и Кристен Холмс

Этот дебаты представляют собой значительную коммерческую возможность для ABC News, так как они могут привлечь высокие рейтинги и поднять моральный дух в свете недавних изменений в управлении. Тем не менее, коммерческое решение разрешить неотключенные микрофоны во время дебатов стало предметом споров, с обеими кандидатами выразившими свои предпочтения.

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