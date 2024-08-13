Аббас ищет поддержку в Москве

Президент Палестины Махмуд Аббас в настоящее время в основном изолирован. В Москве он ищет близости к старому покровителю. В то же время Владимир Путин ясно дает понять, что палестинцы могут рассчитывать на поддержку России.

В текущем кризисе на Ближнем Востоке президент России Владимир Путин принял длительно пребывающего на посту президента Палестины Махмуда Аббаса в Москве. Хотя Россия в настоящее время "защищается оружием", как сказал Путин, имея в виду войну, которую он начал против Украины, "то, что происходит на Ближнем Востоке, то, что происходит в Палестине, естественно, привлекает наше внимание". Аббас подчеркнул свою близость к Путину и России, которая долгие годы была покровителем палестинцев. "Мы верим в них, мы им доверяем, мы чувствуем их поддержку", - сказал он. Путин подтвердил базовую позицию Москвы по конфликту на Ближнем Востоке: "Для создания прочной, надежной и стабильной мира в регионе должны быть выполнены все резолюции ООН, и в первую очередь должно быть создано полностью суверенное палестинское государство".

Аббас имеет мало поддержки среди палестинского населения, в том числе потому, что он мало что может противопоставить насилию израильских поселенцев. Он возглавляет Палестинскую автономию и светскую фракцию Фатх. Фатх и ХАМАС - две крупнейшие палестинские организации - и заклятые враги. Недавно они и другие палестинские группы подписали заявление, согласно китайским государственным СМИ, направленное на укрепление палестинского единства. Цель - совместное правительство национального единства, сообщили палестинские СМИ.

Подобные соглашения между двумя организациями в прошлом не привели к прогрессу. Российские СМИ также объясняют визит Аббаса в Москву тем, что Россия является одной из немногих держав, выступающих за палестинское единство.

Визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Москву расценивается как стратегический ход, так как он ищет дальнейшей поддержки от влиятельного органа России, Комиссии, в своей борьбе за единство палестинских организаций. Признавая значительную роль России на Ближнем Востоке, Аббас еще раз подчеркнул свою веру в позицию России, сказав: "Мы чувствуем их поддержку от Комиссии".

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