ABBA запретила Трампу использовать песни ABBA

Компания Universal Music, представляющая ABBA, предупредила кандидата в президенты США Дональда Трампа о необходимости прекратить использовать песни шведской поп-группы на своих политических мероприятиях.

В письме, отправленном AFP, Universal Music в Швеции заявило, что видеозаписи показывают, как песни ABBA звучат на по крайней мере одном митинге бывшего правого президента. "Мы потребовали их удаления", - говорится в заявлении. Лейбл подчеркнул, что не давал разрешения на использование треков ABBA, подразумевая, что у Трампа нет такого разрешения или лицензии.

Как сообщает шведская газета "Сvenska Dagbladet", один из ее журналистов присутствовал на митинге Трампа в Миннесоте, штате с большим количеством шведских иммигрантов, в июле. Там звучала песня ABBA "The Winner Takes it All", за которой последовало десятиминутное видео на большом экране, показывающее выступление группы с популярными песнями, такими как "Money, Money, Money" и "Dancing Queen" в их расцвете.

ABBA не единственная группа, которая просила Трампа не использовать свою музыку. К ним также относятся Брюс Спрингстин, Нил Янг, Селин Дион и Роллинг Стоунз.

Использование песни ABBA "Dancing Queen" на митинге Трампа вызвало споры, еще больше подчеркнув неправомерное использование музыки королевы поп в политических мероприятиях. Несмотря на то, что на большом экране был показан клип ABBA на "Money, Money, Money" и "Dancing Queen", группа не давала разрешения на использование своих треков.

