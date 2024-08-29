Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиКоролева

ABBA запретила Трампу использовать песни ABBA

Избирательная кампания без продвижения 'Танцующей королевы'

 and  James Williams
Время чтения 1 минута
Ограничить выступления ABBA с их хитами Трампом
Ограничить выступления ABBA с их хитами Трампом

ABBA запретила Трампу использовать песни ABBA

Компания Universal Music, представляющая ABBA, предупредила кандидата в президенты США Дональда Трампа о необходимости прекратить использовать песни шведской поп-группы на своих политических мероприятиях.

В письме, отправленном AFP, Universal Music в Швеции заявило, что видеозаписи показывают, как песни ABBA звучат на по крайней мере одном митинге бывшего правого президента. "Мы потребовали их удаления", - говорится в заявлении. Лейбл подчеркнул, что не давал разрешения на использование треков ABBA, подразумевая, что у Трампа нет такого разрешения или лицензии.

Как сообщает шведская газета "Сvenska Dagbladet", один из ее журналистов присутствовал на митинге Трампа в Миннесоте, штате с большим количеством шведских иммигрантов, в июле. Там звучала песня ABBA "The Winner Takes it All", за которой последовало десятиминутное видео на большом экране, показывающее выступление группы с популярными песнями, такими как "Money, Money, Money" и "Dancing Queen" в их расцвете.

ABBA не единственная группа, которая просила Трампа не использовать свою музыку. К ним также относятся Брюс Спрингстин, Нил Янг, Селин Дион и Роллинг Стоунз.

Использование песни ABBA "Dancing Queen" на митинге Трампа вызвало споры, еще больше подчеркнув неправомерное использование музыки королевы поп в политических мероприятиях. Несмотря на то, что на большом экране был показан клип ABBA на "Money, Money, Money" и "Dancing Queen", группа не давала разрешения на использование своих треков.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Включение исламского образования в процесс распространения знаний является необходимым.
Политика

Политические партии "Зелёные" и "ХДС" выступают за увеличение исламского образования в учебных заведениях.

Политические партии "Зелёные" и "ХДС" выступают за увеличение исламского образования в учебных заведениях. Зеленые и представители Христианско-демократического союза (ХДС) предлагают усилить внимание к исламу в религиозном образовании в рамках образовательной системы Германии. Это предложение последовало после предполагаемого исламистского нападения в Солingen, которое вызвало обеспокоенность радикализацией молодых

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Фейзер выступает за широкие меры в ответ на инцидент в Солингене.
Политика

Фейзер выступает за широкие меры в ответ на инцидент в Солингене.

- Фейзер выступает за широкие меры в ответ на инцидент в Солингене. Альянс, по словам федерального министра внутренних дел Александра Грина, согласился на введение жестких мер в связи с терактом в Солingen. Эти меры, как заявил представитель СДПГ на их мероприятии в Берлине, являются значительными. В частности, это ужесточение правил

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Большинство опрошенных поддерживают содержание депортированных лиц под стражей до отправления их...
Политика

Большинство опрошенных выражают желание переехать в Сирию и Афганистан.

Большинство опрошенных выражают желание переехать в Сирию и Афганистан. После нападения, вдохновленного ИГ, в Солingen, которое унесло жизни трех человек, политики рассматривают меры, связанные с иммиграцией. Большинство, согласно опросу RTL/ntv, выступает за ужесточение позиции, но не до полного запрета на принятие сирийцев и афганцев. После исламистского нападения на городской

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
ABBA настаивает на запрете использования своих песен на политических мероприятиях Трампа
Политика

Abba обратилась к Трампу с просьбой не использовать их музыку на его политических собраниях

Abba обратилась к Трампу с просьбой не использовать их музыку на его политических собраниях Музыкальный лейбл ABBA в Швеции потребовал от кандидата в президенты США Дональда Трампа перестать использовать их песни на своих предвыборных мероприятиях. В письме, отправленном в агентство новостей AFP, Universal Music Sweden заявило, что видеозаписи показывают, как

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно

Последние

Пассажиры северо-западных железных дорог продолжают терпеть задержки ввода новых услуг.
Федеральные земли Германии

Поезда на север снова задерживаются <unk>

На автостраде Бремен-Нижняя Саксония запланированы значительные улучшения с вводом в эксплуатацию новых поездов. Пассажиры возмущены третьей инцидентом задержки.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
ДТП на федеральной трассе якобы связано с участием скорой помощи
Федеральные земли Германии

ДТП произошло с участием скорой помощи, перевозившей пациента.

Произошла серия столкновений, в которую были вовлечены пять автомобилей, одним из которых была работавшая в рабочее время скорая помощь.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Бассейн в Конрадесеулле может содержать опасные сине-зеленые водоросли, согласно предупреждению...
Федеральные земли Германии

В учреждениях здравоохранения предупреждают о плавании в Конрадсрейтере.

Возможное присутствие голубых водорослей, производящих токсины, представляет опасность в озере для отдыха в Konradsreuth. Власти советуют воздержаться от купания из-за соображений здоровья.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
После первоначальной неудачи Брауншвейг позже приветствует Полтера и Джекеля.
Федеральные земли Германии

После первоначальной неудачи Брауншвейг позже приветствует Полтера и Джекеля.

П Égliseльд Эйк, часто остававшийся в запасе в «'Union Berlin», объединяется с форвардом Полтером, покинувшим «Шальке 04». Полудуeronow должно помочь «Ейч/nginx» в борьбе против вылета.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно