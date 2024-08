Abba обратилась к Трампу с просьбой не использовать их музыку на его политических собраниях

Музыкальный лейбл ABBA в Швеции потребовал от кандидата в президенты США Дональда Трампа перестать использовать их песни на своих предвыборных мероприятиях. В письме, отправленном в агентство новостей AFP, Universal Music Sweden заявило, что видеозаписи показывают, как least раз звучала музыка ABBA на митинге Трампа. "Мы потребовали, чтобы это было удалено и прекращено", - заявила компания. Лейбл подчеркнул, что не давал разрешения на использование песен ABBA, следовательно, у Трампа нет "разрешения или лицензии" на это.

Шведская ежедневная газета "Сvenska Dagbladet" сообщает, что один из их журналистов присутствовал на предвыборном мероприятии в Миннесоте, штате с значительным населением шведско-американцев, где услышал "The Winner Takes It All" от ABBA, за которым последовало десятиминутное шоу на большом экране с выступлениями группы, в том числе "Money, Money, Money" и "Dancing Queen".

ABBA не первые артисты, которые попросили Трампа перестать использовать их музыку. Среди них Брюс Спрингстин, Нил Янг, Селин Дион и Роллинг Стоунз.

Запрос от музыкального лейбла ABBA распространяется не только на "The Winner Takes It All", но и на другие песни группы, такие как "Money, Money, Money" и "Dancing Queen", которые просят не использовать на предвыборных мероприятиях Трампа. Несмотря на популярность песен ABBA среди шведско-американских общин, группа настаивает на том, что не давала разрешения или лицензии Трампу на использование своей музыки.

