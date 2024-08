- А7 возле Гамбурга закрыт для движения в южном направлении до конца года

Из-за работ по строительству моста автодорога A7 южнее туннеля под Эльбой, между развязками Maschener Kreuz и Horster Dreieck, будет закрыта в направлении Ганновера с среды, 8:00 вечера, до конца года. Будет установлено объездное движение от развязки Maschener Kreuz по автодороге A39 в направлении Люнебурга, затем по второстепенной дороге на автодорогу A1 в направлении Бремена, и наконец, на автодорогу A7 в направлении Ганновера. Федеральное управление автодорог объявило, что закрытие связано с ремонтными работами на мосту через реку Зее.

Путешественники, направляющиеся в Ганновер по автодороге A7, должны воспользоваться альтернативным маршрутом из-за закрытия. Рекомендуемый объезд предусматривает использование автодороги A39 от развязки Maschener Kreuz, затем по второстепенной дороге на автодорогу A1 в направлении Бремена

