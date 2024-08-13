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Федеральные земли ГерманииНовостиГанновер

А7 возле Гамбурга закрыт для движения в южном направлении до конца года

 and  Vladimir Milov
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Автомагистраль A7 закрыта из-за строительных работ между развязкой Маschen и Треугольником Hhorst...
Автомагистраль A7 закрыта из-за строительных работ между развязкой Маschen и Треугольником Hhorst до конца года, но есть объезд.

- А7 возле Гамбурга закрыт для движения в южном направлении до конца года

Из-за работ по строительству моста автодорога A7 южнее туннеля под Эльбой, между развязками Maschener Kreuz и Horster Dreieck, будет закрыта в направлении Ганновера с среды, 8:00 вечера, до конца года. Будет установлено объездное движение от развязки Maschener Kreuz по автодороге A39 в направлении Люнебурга, затем по второстепенной дороге на автодорогу A1 в направлении Бремена, и наконец, на автодорогу A7 в направлении Ганновера. Федеральное управление автодорог объявило, что закрытие связано с ремонтными работами на мосту через реку Зее.

Путешественники, направляющиеся в Ганновер по автодороге A7, должны воспользоваться альтернативным маршрутом из-за закрытия. Рекомендуемый объезд предусматривает использование автодороги A39 от развязки Maschener Kreuz, затем по второстепенной дороге на автодорогу A1 в направлении Бремена, и finally onto the A7 towards The Hanover.

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