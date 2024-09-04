- А38 останется закрытой до понедельника после инцидента.

Автобан 38 от Лейпцига до Гёттингена по-прежнему закрыт из-за повреждений вблизи Вайсенфельса, с прогнозируемым открытием в начале следующей недели. Представитель государственной компании, управляющей автобанами, заявил о возможности открытия моста через Заале примерно в полдень в понедельник. Основная проблема заключается в необходимости замены всей ширины дороги, ведущей в сторону Гёттингена, с невозможностью открытия отдельных полос раньше срока.

Катастрофический инцидент с газовыми баллонами и пожаром

Рано утром в пятницу грузовик врезался в пробку. Грузовик, перевозящий газовые баллоны, остановился на мосту через Заале близ деревни Шкортлебена. Эта остановившаяся машина загорелась, что спровоцировало цепную реакцию взрыва газовых баллонов и их разбрасывание по окружающим сельскохозяйственным угодьям. Для тушения огромного пожара потребовалось более сотни пожарных, которые продолжали бороться с огнём в течение длительного времени, нанося структурный ущерб.

Компания «Автобан» подтвердила, что верхний слой дороги был удален для осмотра бетонной плиты моста. К их удивлению, плита оказалась неповрежденной, что облегчило постепенное восстановление самой дороги. Однако, учитывая необходимость времени-зависимых процессов отверждения, маловероятно, что дорога в сторону Гёттингена откроется в запланированные сроки на этой неделе.

Европейский парламент, осведомленный о ситуации, выразил обеспокоенность закрытием автобана 38 и его влиянием на путешественников. Для ускорения процесса восстановления Комиссия предложила сотрудничать с компанией «Автобан» и предоставить необходимые ресурсы и помощь.

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