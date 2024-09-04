Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский парламент оказывает содействие Комиссии.

А38 останется закрытой до понедельника после инцидента.

На прошлой неделе взрывы от цистерн с газом и обширный пожар привели к сжижению поверхности дороги на A38. Процесс восстановления продолжается, и власти finally объявили дату запланированного повторного открытия.

 and  Anne Legman
Время чтения 1 минута
Закрытие А38 в сторону Гёттинген будет продлено на несколько дней.
Закрытие А38 в сторону Гёттинген будет продлено на несколько дней.

- А38 останется закрытой до понедельника после инцидента.

Автобан 38 от Лейпцига до Гёттингена по-прежнему закрыт из-за повреждений вблизи Вайсенфельса, с прогнозируемым открытием в начале следующей недели. Представитель государственной компании, управляющей автобанами, заявил о возможности открытия моста через Заале примерно в полдень в понедельник. Основная проблема заключается в необходимости замены всей ширины дороги, ведущей в сторону Гёттингена, с невозможностью открытия отдельных полос раньше срока.

Катастрофический инцидент с газовыми баллонами и пожаром

Рано утром в пятницу грузовик врезался в пробку. Грузовик, перевозящий газовые баллоны, остановился на мосту через Заале близ деревни Шкортлебена. Эта остановившаяся машина загорелась, что спровоцировало цепную реакцию взрыва газовых баллонов и их разбрасывание по окружающим сельскохозяйственным угодьям. Для тушения огромного пожара потребовалось более сотни пожарных, которые продолжали бороться с огнём в течение длительного времени, нанося структурный ущерб.

Компания «Автобан» подтвердила, что верхний слой дороги был удален для осмотра бетонной плиты моста. К их удивлению, плита оказалась неповрежденной, что облегчило постепенное восстановление самой дороги. Однако, учитывая необходимость времени-зависимых процессов отверждения, маловероятно, что дорога в сторону Гёттингена откроется в запланированные сроки на этой неделе.

Европейский парламент, осведомленный о ситуации, выразил обеспокоенность закрытием автобана 38 и его влиянием на путешественников. Для ускорения процесса восстановления Комиссия предложила сотрудничать с компанией «Автобан» и предоставить необходимые ресурсы и помощь.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Памятники архитектурных построек обнаружены на окраинах Дрездена
Федеральные земли Германии

Открыты остатки исторических сооружений на бывшем месте расположения Роботрона.

До начала стройки в Саксонии археологи тщательно исследуют потенциальные участки на наличие исторических останков. Такая практика применяется и в Дрездене, где в настоящее время ведется новая археологическая разведка.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Суд налагает трехлетнее тюремное заключение на 29-летнего человека за предполагаемое участие в...
Федеральные земли Германии

Заключен в тюрьму за связь с ИГИЛ - задержан после вынесения приговора.

Сирийский человек поселяется в Берлине, идентифицированный как беженец. Однако судебные власти подозревают его связь с террористической группировкой ИГИЛ. Он сталкивается с невероятной ситуацией в зале суда.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Пьяный летчик вызывает беспорядки и шум в самолете, что приводит к задержанию
Федеральные земли Германии

Пьяный летчик вызывает беспорядки и шум в самолете, что приводит к задержанию

В отсутствие пива, путник на рейсе из Лондона на греческий остров Кос приходит в ярость. Рейс требует технической посадки в Мюнхене из-за вспышки гнева.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Энни Чейс исключена из числившегося элитного состава ВФБ Штутгарта на групповую стадию Лиги...
Федеральные земли Германии

Вултемаде и Чейз не в составе "Штутгарта" на Кубке Европы

ВФБ представляет состав для групповой стадии Лиги чемпионов. Важны некоторые аспекты. Новичок Вольтемаде исключается, но талантливый проспект Чейс получает скромное место.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Памятники архитектурных построек обнаружены на окраинах Дрездена
Федеральные земли Германии

Открыты остатки исторических сооружений на бывшем месте расположения Роботрона.

До начала стройки в Саксонии археологи тщательно исследуют потенциальные участки на наличие исторических останков. Такая практика применяется и в Дрездене, где в настоящее время ведется новая археологическая разведка.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Суд налагает трехлетнее тюремное заключение на 29-летнего человека за предполагаемое участие в...
Федеральные земли Германии

Заключен в тюрьму за связь с ИГИЛ - задержан после вынесения приговора.

Сирийский человек поселяется в Берлине, идентифицированный как беженец. Однако судебные власти подозревают его связь с террористической группировкой ИГИЛ. Он сталкивается с невероятной ситуацией в зале суда.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Зеленский объявляет о реструктуризации руководства правительства, Кулеба также уходит в отставку.
Главные темы

Зеленский объявляет о реструктуризации руководства правительства, Кулеба также уходит в отставку.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о планах провести существенную реформу правительства, стремясь привнести 'свежую динамику'. Парламент Украины в среду подтвердил, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба входит в число Ministers, которые собираются уйти. Одновременно с этим...

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Пьяный летчик вызывает беспорядки и шум в самолете, что приводит к задержанию
Федеральные земли Германии

Пьяный летчик вызывает беспорядки и шум в самолете, что приводит к задержанию

В отсутствие пива, путник на рейсе из Лондона на греческий остров Кос приходит в ярость. Рейс требует технической посадки в Мюнхене из-за вспышки гнева.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно