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9 октября немецкий канцлер выступает на торжественном мероприятии

Лейпциг ежегодно чествует 9 октября 1989 года, отмечаемое как значимый момент мирной революции. Ожидается, что на этот раз в festivities примет участие Федеральный канцлер.

 and  Katherine Bradley
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Канцлер Олаф Шольц планирует представить тему демократии в своей речи на 35-летнем юбилеемирной...
Канцлер Олаф Шольц планирует представить тему демократии в своей речи на 35-летнем юбилеемирной революции.

- 9 октября немецкий канцлер выступает на торжественном мероприятии

Канцлер Олаф Шольц планирует присутствовать на праздновании 35-й годовщины мирной революции 9 октября в Лейпциге. Лидер СДПГ произнесет традиционную речь о демократии во время церемонии в Gewandhaus, как объявили организаторы. Бывший активист гражданских прав в ГДР Марианна Birthler запланирована для основной речи.

Фестиваль огней в эту ночь будет включать в себя дизайны более 20 художественных команд tanto из Германии, как и из-за рубежа. По всему внутреннему городскому кольцу запланирована музыка, выступления и проекции. Некоторые из партнерских городов Лейпцига также представят свои проекты. Мероприятие завершится огромной цифрой 89, созданной из свечей, расставленных на Augustusplatz.

Город чествует 9 октября 1989 года, когда более 70 000 человек вышли на демонстрацию против режима СЕД на внутреннем городском кольце Лейпцига. Знаменитая понедельничная демонстрация считается важным предвестником падения Берлинской стены 9 ноября.

История мирной революции в Лейпциге 9 октября 1989 года служит значимым фоном для ежегодных празднований города, в том числе Фестиваля огней. Речь канцлера Олафа Шольца о демократии во время годовщины наверняка обратит внимание на важность сохранения этой исторической вехи.

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