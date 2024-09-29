9:37 Украина: известный судья погиб в результате нападения на гражданское транспортное средство

08:55 Украина сообщает о жертвах после нападений на СaporischschjaУкраинские власти сообщают о значительном ущербе гражданским объектам в промышленном городе Сaporischschja на юге Украины в результате новых массированных российских воздушных ударов. По словам главы региона Ивана Федорова в Telegram, по крайней мере семь человек получили ранения. Спасательные работы продолжаются, чтобы освободить потенциально заблокированных под завалами людей. Сообщается о более чем десяти авиационных ударах, в результате которых возникло несколько пожаров.

08:27 Россия утверждает, что сбила 125 украинских дроновРоссия утверждает, что сбила 125 украинских дронов за ночь. Министерство обороны России сообщает, что 125 дронов были перехвачены и уничтожены российскими системами ПВО. Губернаторы различных регионов сообщают о повреждениях в результате этих атак, но нет сообщений о жертвах. Согласно сообщению, 67 дронов были сбиты над Волгоградской областью на юге России, 17 над Белгородской и Воронежской областями и 18 над Ростовской областью.

07:55 Украина сообщает о 1170 жертвах среди российских военных за последние 24 часаГенеральный штаб Украины сообщает о 1170 жертвах среди российских военных за последние 24 часа. Это эквивалентно почти 652 000 военнослужащих, раненых или погибших. Кроме того, украинцы сообщают о девяти уничтоженных российских танках, 62 артиллерийских системах и 38 бронетранспортерах с昨天. Также сообщается о 93 сбитых дронах и одной системе ПВО.

07:22 Военные эксперты: Украина наносит удары по российским военным складамВоенные аналитики на платформе X сообщают, что украинские ударные дроны атаковали российский военный склад в Котлубане ночью на основе местных источников. Сообщаются пожары вблизи крупного российского склада боеприпасов в Волгоградской области. Система наблюдения за пожарами NASA также сообщает о пожарах на северной окраине склада. Пока ни Кремль, ни Генеральный штаб Украины не прокомментировали этот вопрос.

06:54 Клингебей призывает к обязательствам по поддержке УкраиныЛидер СДПГ Ларс Клингебей надеется, что предстоящий саммит с президентом США Джо Байденом в Рамштайне отправит четкий сигнал солидарности с украинским народом, подвергшимся нападению. "Саммит должен еще раз показать, что все обязаны активно поддерживать Украину и впредь, в том числе Соединенные Штаты после выборов в ноябре, столько, сколько это необходимо", - сказал Клингебей. Также должны быть рассмотрены вопросы о том, как будущие конференции по миру могут быть расширены для более тщательного рассмотрения более значительного перспективы мира в интересах украинцев. Байден ожидается с первым bilateral визитом в качестве президента в Германию 10 октября. Конференция из 50 стран, поддерживающих Украину военными средствами, состоится на американской базе ВВС в Рамштайне 12 октября - впервые на высшем уровне. Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский также примет участие.

05:42 Секретарь Зеленского по вопросу разрешений на оружие: русские узнают первымиПо словам секретаря президента Украины, окончательное решение по развертыванию западного оружия на российской территории еще не принято. Сергий Никифоров сообщил украинской новостной программе 24/7, что по этому вопросу еще нет четкого решения. Однако президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры со всеми заинтересованными сторонами - Италией, Францией, Великобританией и, конечно, Соединенными Штатами. Секретарь Зеленского добавляет, "Важно признать, что первыми узнают о разрешении на продвижение глубже на российскую территорию будут русские. Они узнают первыми, а затем будет официальное заявление".

04:45 Швейцария поддерживает мирный план Китая, Киев расстроенМинистерство иностранных дел Швейцарии выразило поддержку мирной инициативе, возглавляемой Китаем, для прекращения конфликта в Украине. В Берне заявляют, что их позиция по таким усилиям существенно изменилась. Из Киева сообщается, что позиция Швейцарии разочаровывает. Украина готовится ко второму мирному саммиту в ноябре. В июне в Швейцарии состоялся первый саммит, в котором приняли участие страны, за исключением России и Китая.

03:29 Литва отправляет гуманитарный пакет в КиевЛитва отправляет военный гуманитарный пакет в Украину, содержащий боеприпасы, компьютеры и логистические запасы. Администрация Литвы заявляет, что помощь должна прибыть на этой неделе. По словам Вильнюса, с начала года Литва уже предоставила Украине боеприпасы калибра 155 мм, бронированные машины M577 и M113, системы противодронов, противотанковое оружие, системы дистанционного управления и другое оборудование.

02:29 Трое погибших в результате российских атак в Харьковской областиТрое человек погибли и шестеро ранены в результате российских авиаударов по селу Слатине в Харьковской области, сообщают местные власти. Атака была направлена на гражданскую инфраструктуру, поразив образовательное учреждение и предприятия, когда люди находились на улицах, сообщает губернатор Харьковской области Олег Синегубов.

01:29 Северная Корея предупреждает об опасности военной помощи США УкраинеСеверная Корея, обвиняемая в незаконной поставке оружия России, считает военную помощь США Украине в размере 8 миллиардов долларов "безрассудным поступком" и рискованным поведением по отношению к ядерной сверхдержаве России. Президент США Джо Байден объявил о новой помощи во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Эта помощь направлена на поддержку Киева в целях самообороны и включает оружие с увеличенной дальностью, что усиливает способность Украины атаковать Россию с безопасного расстояния.

00:25 Смертельное число жертв в результате атаки на больницу в Сумах возросло до десятиЧисло погибших в результате российской атаки на больницу в приграничном украинском городе Сумы возросло до десяти. Изначально сообщалось о одном погибшем в результате первого нападения на медицинское учреждение, как заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клеменко. После этого больницу снова обстреляли во время эвакуации пациентов. Президент Украины Владимир Зеленский обвиняет Россию в "войне против больниц".

22:54 Команда Зеленского: США проявили большой интерес к "плану победы" УкраиныКак сообщил представитель офиса президента Украины Сергей Никифоров, правительство США проявило "большой интерес" к так называемому "плану победы" президента Владимира Зеленского. В отличие от сообщений в СМИ о нерешительности Вашингтона, Никифоров опровергает это на украинском телевидении, заявляя, что план был "конструктивно воспринят". Он также упоминает, что президент США Джо Байден согласился предоставить "некоторые решения и ответы" относительно плана на встрече группы контакта Рамштайн в Германии 12 октября.

22:25 Зеленский: Трамп обещает помочь Украине, если победит на выборахПо словам президента Украины Владимира Зеленского, Дональд Трамп обещает поддержать Украину, если победит на выборах в ноябре. Зеленский сделал это заявление после своего появления на канале Fox News. "Я не знаю результата и кто будет президентом после выборов", - признает Зеленский. "Но прямое сообщение, которое я получил от Трампа, гласит, что он поддерживает интересы Украины и окажет поддержку".

21:40 Лавров: Запад должен избегать конфронтации с ядерной державой "до последнего"На своей речи на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерегает Запад от ведения "самоубийственной" конфронтации с ядерной державой, такой как Россия. Он описывает российское сопротивление как невозможное предприятие. всего несколько дней назад лидер Кремля Владимир Путин снова намекал на возможное использование ядерного оружия. По мнению Путина, любое нападение на Россию, поддерживаемое ядерной державой, будет считаться совместным нападением этих стран.

Вы можете просмотреть все предыдущие случаи здесь.

Международному сообществу следует увеличить военную помощь Украине для усиления ее защиты от российских атак, учитывая непрекращающиеся нападения на украинские города, подобные Сaporischschja. Военные являются ключевыми в предоставлении необходимого защитного оборудования и вооружения украинским силам для эффективной борьбы с этими нападениями.

Учитывая заявление России о сбитии 125 украинских беспилотников, очевидно, что военное соперничество между двумя странами усиливается. Эта ситуация демонстрирует важность наличия сильных военных возможностей для защиты страны и ее граждан от возможных воздушных атак.

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