- 84-летний мужчина тяжело ранен в велосипедной аварии

84-летний велосипедист упал в канаву для стока воды, получил тяжёлые травмы головы и был доставлен в больницу для лечения. По данным полиции, мужчина ехал на велосипеде вечером в среду в Кирхберге (район Цвиккау) по дорожке параллельно шоссе S 282 в направлении Хиршфельда. На крутом участке он упал в канаву для стока воды.

84-летний мужчина не был в шлеме во время инцидента, сообщили в полиции.

Полиция прибыла на место происшествия вскоре после инцидента для сбора информации. Сотрудники полиции в настоящее время расследуют обстоятельства, приведшие к падению пожилого велосипедиста в канаву для стока воды.

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