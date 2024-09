8:46 Свидетели Украины неоднократно нападали на электростанции Суми

В северо-восточном украинском городе Сумы официальные лица заявляют, что энергетические объекты снова были атакованы российскими дронами. Preliminary data suggests no fatalities, yet the repeated assaults have put a significant strain on the energy network. Just two days prior, Russia assaulted the energy infrastructure in Sumy and its surrounding region with rockets and drones, leading to a temporary power outage impacting over 280,000 households, as per the Ministry of Energy.

08:27 Вооруженные силы Украины: 1130 потерь у России за последние суткиВооруженные силы Украины сообщают о 1130 погибших или раненых российских soldiers в течение последних 24 часов. С начала полноценного российского вторжения в феврале 2022 года украинские записи показывают общий счет вражеских потерь в 637,010. В течение последних 24 часов украинские войска утверждают, что уничтожили 25 артиллерийских систем, 45 транспортных и топливных автомобилей и шесть танков.

07:55 Украина раскрывает планы развертывания F-16Украинские ВВС завершили планы развертывания западных истребителей F-16. Все назначенные обязанности для вооруженных сил и Министерства обороны были распределены, заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении. Кроме того, состоялись переговоры с командованием ВВС о возможностях расширения парка самолетов и улучшения подготовки пилотов. Люди в Киеве выступают за улучшение базовой подготовки пилотов, так как текущая подготовка занимает всего 40 дней. Украина ждет около 60 F-16, но пока их мало.

07:19 Россия сообщает об украинских дронах, атаковавших несколько регионовРоссия утверждает, что украинские дроны атаковали несколько регионов. Система ПВО уничтожила 54 украинских дрона над пятью российскими регионами за ночь, сообщает государственное информационное агентство ТАСС, ссылаясь на Министерство обороны. Почти половина дронов была сбита над пограничным регионом Курск, а остальные - над пограничными регионами Брянск и Белгород, и западными регионами Смоленск и Орел. Агентство не упоминает Тверской регион северо-западнее Москвы, который, по словам местных властей и военных блогеров, был атакован украинским дроном на большом складе боеприпасов, что привело к пожару в городе Торопец, потребовавшему эвакуации жителей.

06:57 Украинские военные блогеры: атака уничтожает российский склад боеприпасовУкраинские военные блогеры сообщают, что украинская атака на российский город Торопец в Тверском регионе охватила склад боеприпасов, полный тысяч тонн боеприпасов и ракет в огне. Склад, который блогеры утверждают, был значительно расширен в последнее время, включает в себя 42 укрепительных убежища и 23 склада и мастерские. Бывший российский ФСБ полковник Игорь Гиркин утверждает, что ситуация в регионе находится под контролем, согласно его Telegram-каналу. Украинские военные блогеры оценивают, что причинен значительный ущерб, в частности, newer укрепительным сооружениям.

06:20 Заместитель председателя фракции "Зеленые" в бундестаге: АФД и БСВ продвигают российскую пропагандуЗаместитель председателя фракции "Зеленые" в бундестаге Константин фон Нотц предложил дебаты в бундестаге о российских операциях влияния в Германии. "Внутренние документы российской пропагандистской машины СДА четко демонстрируют коварные стратегии, используемые российскими агентствами для манипулирования нашей демократией, общественными дискуссиями и выборами", - заявляет эксперт по внутренней политике. "С АФД, БСВ и другими соучастниками, распространяющими российские нарративы в общественных и парламентских сферах, формируются вредоносные альянсы для ослабления немецких интересов вместе. Тех, кто поддерживает Украину, преследуют, следят и пытаются публично опорочить".

05:42 Российские тролли распространяют ложные видео о Камале ХаррисСогласно расследованиям компании-гиганта Microsoft, российские актеры усилили свою дезинформационную кампанию против кандидата в президенты США Камалы Харрис. Группа, связанная с Кремлем, известная как Storm-1516, создала два фальшивых видео с конца августа, чтобы подорвать кампании Харрис и ее напарника Тима Уолза. Одно видео якобы показывает группу supporters Харрис, атакующих участника якобы митинга Трампа. Другое видео показывает актера, распространяющего fabriкованное утверждение, что Харрис травмировала девочку в аварии в 2011 году, оставив ее парализованной, и убежала с места происшествия. Оба видео, как сообщается, собрали миллионы просмотров.

05:19 Тверь, Россия: пожар в результате удара украинского дронаУкраинский дрон, как утверждают российские источники, вызвал пожар в российском регионе Тверь. Обломки разрушенного украинского дрона вызвали пожар в западной части Тверского региона, что привело к частичной эвакуации жителей, сообщает губернатор региона Игорь Руденя на платформе Telegram. Пожарные пытаются потушить огонь. Причина пожара пока не установлена. Российские подразделения ПВО якобы все еще отражают "массированную атаку дронов" на город. По данным государственного информационного агентства РИА в 2018 году, этот поселок с населением чуть более 11 000 человек является местом хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ.

02:56 Треугольная торговля: США расследуют потенциальную лазейку в запрете на импорт урана из России Американские власти изучают возможные тактики, которые Китай может использовать для обхода запрета на покупку урана у России, направленного против США. Подаются обвинения в том, что Китай приобретает обогащенный уран у России, одновременно экспортируя свой собственный произведенный уран в США. "Мы обеспокоены возможностью обхода запрета на импорт российского урана", - заявил Джон Индалл из Ассоциации производителей урана США (UPA). "Мы не хотим потерять российское предложение и получить все от Китая. Мы просили Министерство торговли более подробно изучить этот вопрос". Министерство торговли США не предоставило комментариев по получению запроса на комментарий.

01:54 Инсайдер: США планируют пополнить запасы нефти Инсайдер сообщил Bloomberg, что правительство США планирует пополнить свои стратегические запасы нефти. США рассматривают возможность покупки до шести миллионов баррелей нефти, учитывая нынешние низкие цены, согласно данным источника. Если это будет завершено, это станет самой крупной покупкой со времени значительного высвобождения в 2022 году. В 2022 году правительство США продало большие объемы нефти из своих стратегических резервов после резкого роста цен на бензин в результате вторжения России в Украину, что на тот момент было "наибольшим высвобождением запасов нефти в истории".

00:45 Два погибших и пять раненых в результате нападения на Запорожье Россия атаковала Запорожскую область ночью, в результате чего погибли по меньшей мере два гражданских лица и еще пятеро получили ранения, сообщил губернатор Иван Федоров. Позже Федоров уточнил, что Россия провела интенсивную атаку против общины Комышуваяка в регионе. Также были повреждены несколько домов и объект инфраструктуры. Спасательные службы все еще работают на месте, чтобы оценить полный масштаб ущерба, сообщает "Киевский независимый".

23:38 Посол США в ООН: Мы изучили план мира Зеленского Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США изучили план мира президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на пресс-конференцию в штаб-квартире ООН. "Мы изучили план мира президента Зеленского. Мы считаем, что он имеет потенциал. Мы должны изучить, как мы можем способствовать его реализации", - добавила она. Посол США выразила оптимизм в отношении процесса мира, не предоставив дальнейших подробностей о своей предполагаемой стратегии. Вероятно, Томас-Гринфилд имела в виду "план победы", объявленный Зеленским в прошлом месяце.

22:29 Ложная тревога в Латвии: таинственный летающий объект оказался стаей птиц Ложная тревога в Латвии: сообщения о возможном нарушении воздушного пространства балтийского государства НАТО подозрительным летающим объектом оказались ложными. Неопознанный объект, который приблизился к границе из соседней Белоруссии и пересек ее в восточной части Краславы, был идентифицирован как стая птиц, сообщает латвийское информационное агентство Leta, ссылаясь на Воздушные силы. Ранее Министерство обороны в Риге выразило обеспокоенность по поводу аномального летающего объекта и направило истребители НАТО, базирующиеся на авиабазе Лиелварде, для перехвата. К сожалению, им не удалось обнаружить какие-либо подозрительные объекты.

21:59 Молдова и Германия заключают пакт о кибербезопасности Молдова и Германия планируют укрепить свою защиту от "гибридной войны Путина" с помощью сотрудничества в области кибербезопасности. Президент России Владимир Путин продолжает использовать тактики гибридной войны против Европы, в частности против Молдовы, как метод дестабилизации, заявила министр иностранных дел Германии Аннелена Баerbock во время визита в Кишинев. "Но именно поэтому мы усиливаем нашу защиту". Предоставляя ИТ-оборудование, обмениваясь информацией и проводя обучение, они хотят защитить Молдову от кибератак и разоблачить дезинформацию.

