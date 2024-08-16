- 75 лет Adidas: как три ремня стали иконой

Когда американский шоумен Ноа Лайлз стал олимпийским чемпионом 4 августа в Париже, став самым быстрым человеком в мире, празднования также раздались в небольшом городе недалеко от Нюрнберга. Впервые с 1996 года спортсмен, носящий кроссовки с тремя полосами, выиграл олимпийский финал на 100 метров. И это произошло в тот самый год, когда спортивный гигант Франкен отмечает свой 75-летний юбилей.

18 августа 1949 года легендарный основатель Адольф "Ади" Дасслер зарегистрировал свою "Адольф Дасслер Спортшудфабрик" в торговом реестре - всего несколько месяцев после того, как его брат Рудольф ("Пума") отделился от него в результате горького спора. Вместе они уже основали свою общую обувную фабрику в 1924 году - если бы она продолжала существовать, ей было бы 100 лет в этом году.

Уже в 1928 году Лина Радке выиграла олимпийское золото в обуви Дасслер на 800 метров в Амстердаме. За ней последовало много других побед. В Герцогенаурахе убеждены, что только конкуренция на одном месте сделала возможным успех двух глобальных игроков.

Адидас взлетел как ракета. Сегодня компанияemploys 59 000 человек на всех пяти континентах и в прошлом году получила более 21 миллиарда евро выручки. Многие совпадения помогли. То, что три полоски по бокам, которые обутый пекарь и позже обувщик Дасслер дал своим кроссовкам для боковой стабилизации стопы, позже стали знаковым брендовым символом, он, вероятно, не мог предвидеть.

Но также упорство и трудолюбие послевоенного предпринимателя Дасслер сделали Адидас большим. Когда футбольная национальная команда совершила легендарное "Чудо Берна" в 1954 году, Дасслер сам сидел в кабине, проверяя посадку новых винтовых шипов, которые помогли Хельмуту Рану и компании одержать победу над фаворитами Венгрией в "Фриц-Вальтер погоду".

Как ни один другой производитель, Адидас добился создания продуктов, которые сформировали дух целых поколений. Фредди Меркурий носил борцовские кроссовки с тремя полосами на легендарном концерте Band Aid в Лондоне. Мадонна выступала в ботинках Адидас. Кроссовки, такие как "Хэндбол Специал" или возрожденные в стиле ретро "Стэн Смит", преодолели границы своих предполагаемых видов спорта.

Смит, который был номер один в теннисе в 70-х годах и был лично известен основателю компании Ади Дасслеру, известен только нынешним поколениям через одноименный спортивный кроссовок. Его книга называется "Некоторые люди думают, что я обувь" ("Некоторые люди думают, что я обувь"). Сегодня это модели кроссовок, такие как "Сamba" или "Газель", которые влияют на моду далеко за пределами спорта.

Текущее руководство, возглавляемое CEO Бьёрном Гюльденом, которого переманили из конкурента Пумы, получает выгоду от, казалось бы, неисчерпаемого архива Адидас. Однако проблемы повседневной деятельности в контексте глобализации и мирового роста стали намного сложнее, чем в время основателя компании Дасслер. Недавние трудности включают неправильные решения во время пандемии коронавируса, колеблющиеся рынки, например, в Китае, или проблемы с сомнительными брендовыми посланниками, такими как рэпер Канье Уэст.

В 2023 году Адидас сообщил о убытках впервые с 1992 года. В 1980-х годах компания была даже на грани банкротства. Супруга основателя Кете Дасслер и ее сын Хорст умерли один за другим, и компания перешла в иностранные руки, не всегда добрые. Лишь когда француз Роберт Луи-Дрейфус вывел компанию на публичный рынок в 1995 году, она начала снова расти.

Даже Германский футбольный союз стал разочарованием. Несмотря на то, что национальная команда установила свою базу для Евро в Герцогенаурахе и игроки, такие как Мануэль Нойер, праздновали юбилей с тысячами сотрудников Адидас в июне, DFB уступил очарованию долларов США и подписал контракт с лидером отрасли Найк в качестве нового поставщика, положив конец многолетнему партнерству.

CEO Гюльден, прозванный "Болцплац-CEO" журналом "Менеджер Магазин" за его часто неформальный, но уважаемый стиль в мире спорта, планирует изменить стратегию своего предшественника Каспера Рорстеда на основе таких опытов. Вместо того чтобы сосредотачиваться на популярных видах спорта, таких как футбол, бег или баскетбол, бывший футболист планирует уделить больше внимания менее известным видам спорта, включая новые олимпийские тренд-спорты, такие как брейкинг или BMX.

На недавних Олимпийских играх в Париже Адидас экипировал десять олимпийских команд, число которых они планируют увеличить в будущем. Они подписали контракт с Германским олимпийским спортивным союзом до 2032 года и также заключили долгосрочное соглашение с Германским хоккейным союзом.

Успех Адидас в спортивной одежде и обуви выходит за рамки традиционных видов спорта, с иконами, такими как Фредди Меркурий и Мадонна, носящими их продукты во время знаковых выступлений. Компания продолжает влиять на тренды в моде с помощью своих возрожденных в стиле ретро кроссовок "Стэн Смит", названных в честь бывшего номер один в теннисе.

Стратегическая фокус Адидас под руководством CEO Бьёрна Гюльдена смещается на менее известные виды спорта и новые олимпийские тренд-спорты, такие как брейкинг и BMX, в попытке диверсифицировать свой бренд и расширить свою клиентскую базу.

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