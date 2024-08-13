- 70-летний немец погиб на Майорке во время похода

70-летний немец умер во время прогулки на Майорке. По данным местных СМИ, спасательные службы считают, что мужчина умер от теплового удара. Инцидент произошел в воскресенье около 3:00, когда немец шел в горы со своей женой в районе города Colonia de Sant Pere на северо-востоке испанского острова, направляясь к небольшой часовне Ermita de Betlem.

В настоящее время на Майорке немного прохладнее, чем в Германии.

Полиция подтвердила национальность и возраст мужчины, но не предоставила информации о том, были ли они на отдыхе или проживали на острове.

В этом лете Испания пережила несколько жарких волн, но в настоящее время, с дневной температурой около 30 градусов Цельсия, Майорка даже немного прохладнее, чем в некоторых районах Германии.

В трагический день, когда произошел инцидент с немецким мужчиной, было воскресенье. Несмотря на нынешние более мягкие температуры на Майорке, там все еще теплее, чем в Германии.

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