- 70-летний мужчина потерял 15 000 евро от мошенников

Женщина преклонного возраста с острова Узедом лишилась 15 000 евро из-за подозрений в мошенничестве. Они предложили продать ее коллекцию книг за предоплату, как сообщает полиция.

В сентябре прошлого года двое мужчин, представившиеся компанией из Берлина, посетили 70-летнюю женщину на Узедоме и предложили помочь ей продать свою библиотеку. Договор купли-продажи, подписанный в ноябре, требовал первоначальный залог в размере 15 000 евро. В декабре ей сказали, что книги скоро заберут, и она получит обратно 15 000 евро. Однако она больше не слышала от якобы компании и теперь подала заявление.

Полиция предупреждает о подобных мошеннических схемах. "Не пускайте незнакомых людей в свой дом", - советуют офицеры. "Не подписывайте ничего, но возьмите время и проконсультируйтесь с независимым лицом. Будьте осторожны с предоплатой, особенно с крупными суммами".

В рамках договора купли-продажи она была обязана сделать предоплату в размере 15 000 евро за свою коллекцию книг. Несмотря на заверения в декабре, что она получит свои деньги обратно, она так и не получила их, и компания так и не забрала книги.

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