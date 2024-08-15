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Федеральные земли ГерманииНовостиЗаранее оплата

70-летний мужчина потерял 15 000 евро от мошенников

Коллекция ценных книг продается. Компания требует от владельца значительный задаток. 70-летняя женщина, похоже, попала на аферистов.

 and  Ann Bradley
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Полиция предупреждает об опасности осуществлять большие предоплаты. Это может быть мошенничеством,...
Полиция предупреждает об опасности осуществлять большие предоплаты. Это может быть мошенничеством, как это недавно произошло с пожилой женщиной на острове Узедом.

- 70-летний мужчина потерял 15 000 евро от мошенников

Женщина преклонного возраста с острова Узедом лишилась 15 000 евро из-за подозрений в мошенничестве. Они предложили продать ее коллекцию книг за предоплату, как сообщает полиция.

В сентябре прошлого года двое мужчин, представившиеся компанией из Берлина, посетили 70-летнюю женщину на Узедоме и предложили помочь ей продать свою библиотеку. Договор купли-продажи, подписанный в ноябре, требовал первоначальный залог в размере 15 000 евро. В декабре ей сказали, что книги скоро заберут, и она получит обратно 15 000 евро. Однако она больше не слышала от якобы компании и теперь подала заявление.

Полиция предупреждает о подобных мошеннических схемах. "Не пускайте незнакомых людей в свой дом", - советуют офицеры. "Не подписывайте ничего, но возьмите время и проконсультируйтесь с независимым лицом. Будьте осторожны с предоплатой, особенно с крупными суммами".

В рамках договора купли-продажи она была обязана сделать предоплату в размере 15 000 евро за свою коллекцию книг. Несмотря на заверения в декабре, что она получит свои деньги обратно, она так и не получила их, и компания так и не забрала книги.

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