- 70 киосков зарегистрированы во Франкфурте с начала года

В Франкфурте, с начала года было зарегистрировано около 70 киосков в отделе общественного порядка. В каждом конкретном случае невозможно определить, идет ли речь о смене владельца уже существующего бизнеса или о новых киосках, как сообщил отдел в ответ на запрос. В тот же период, с января по середину августа, якобы было снято с регистрации около 35 киосков. По данным отдела общественного порядка, в настоящее время в городской зоне главного мегаполиса насчитывается около 580 киосков.

Особый вид киоска, имеющий традицию во Франкфурте, - водные дома. Это отдельно стоящие дома. Почти 800 таких киосков, которые часто также были тавернами, существовали после Второй мировой войны. Однако многие - часто с прекрасными фасадами или крышами - были снесены.

Особую традицию имеют пивные залы в Рурском регионе. Там в эту субботу (16 августа) состоится "День пивных залов".

Реализация этого Регламента комиссией может потенциально повлиять на работу киосков во Франкфурте, так как они могут должны соблюдать правила, установленные в актах реализации. Важно, чтобы вновь зарегистрированные киоски понимали эти акты реализации, чтобы убедиться, что они в соответствии с ними.

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