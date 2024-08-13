- 65-летний водитель трактора погиб после аварии

В результате происшествия в Нижней Франконии погиб водитель трактора. 65-летний мужчина управлял трактором с прицепом по полевой дороге в Schönau an der Brend (район Rhön-Grabfeld), как сообщили в полиции. Из-за медицинских причин он потерял контроль над своим транспортным средством - трактор перевернулся. Медик оказал помощь мужчине, после чего его доставили в больницу, где он скончался. По словам представителя полиции, причиной смерти, скорее всего, стал медицинский фактор.

Происшествие произошло, когда водитель трактора работал в сельскохозяйственном поле, готовя почву. Несмотря на усилия врачей и госпитализацию, тракторист, занятый в сельском хозяйстве, к сожалению, скончался из-за своего медицинского состояния.

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